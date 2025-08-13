De Bubka a Duplantis, la progresión del récord del salto con garrocha

Desde que Sergei Bubka se convirtió en 1985 en el primer atleta en superar los 6 metros en el salto con garrocha, el récord del mundo ha sido mejorado hasta los 6,29 metros que Armand Duplantis saltó este martes en Budapest.

El prodigio sueco, de 25 años, ha batido en trece ocasiones la plusmarca mundial, superando las doce veces que lo logró Bubka desde que llegara a los seis metros el 13 de julio de 1085 en París.

- Esta es la progresión del récord del mundo masculino del salto con garrocha desde que se llegó a los seis metros:

6,00 m: Sergei Bubka (URSS), 13 de julio de 1985 en París

6,01 m: Sergei Bubka (URSS), 8 de julio de 1986 en Moscú

6,03 m: Sergei Bubka (URSS), 23 de junio de 1987 en Praga

6,05 m: Sergei Bubka (URSS), 9 de junio de 1988 en Bratislava

6,06 m: Sergei Bubka (URSS), 10 de julio de 1988 en Niza (FRA)

6,07 m: Sergei Bubka (URSS), 6 de mayo de 1991 en Shizuoka (JPN)

6,08 m: Sergei Bubka (URSS), 9 de junio de 1991 en Moscú

6,09 m: Sergei Bubka (URSS), 8 de junio de 1991 en Formia (ITA)

6,10 m: Sergei Bubka (URSS), 5 de agosto de 1991 en Malmö (SWE)

6,11 m: Sergei Bubka (UKR), 13 de junio de 1992 en Dijon (FRA)

6,12 m: Sergei Bubka (UKR), 30 de agosto de 1992 en Padua (ITA)

6,13 m: Sergei Bubka (UKR), 19 de septiembre de 1992 en Tokio

6,14 m: Sergei Bubka (UKR), 31 de julio de 1994 en Sestriere (ITA)

6,16 m: Renaud Lavillenie (FRA), 15 de febrero de 2014 en Donetsk (UKR) - bajo techo

6,17 m: Armand Duplantis (SWE), 8 de febrero de 2020 en Torun - bajo techo

6,18 m: Armand Duplantis (SWE), 15 de febrero de 2020 en Glasgow (SCO) - bajo techo

6,19 m: Armand Duplantis (SWE), 7 de marzo de 2022 en Belgrado - bajo techo

6,20 m: Armand Duplantis (SWE) 20 de marzo de 2022 en Belgrado - bajo techo

6,21 m: Armand Duplantis (SWE) 24 de julio de 2022 en Eugene (USA) - al aire libre

6,22 m: Armand Duplantis (SWE), 25 de febrero de 2023 en Clermont-Ferrand (FRA) – bajo techo

6,23 m: Armand Duplantis (SWE), 17 de septiembre de 2023 en Eugene (USA - al aire libre

6,24 m: Armand Duplantis (SWE), 20 de abril de 2024 en Xiamen (CHN) - al aire libre

6,25 m: Armand Duplantis (SWE), 5 de agosto de 2024 en París - al aire libre

6,26 m: Armand Duplantis (SWE), 25 de agosto de 2024 en Chorzow (POL) - al aire libre

6,27 m: Armand Duplantis (SWE), 28 de febrero de 2025 en Clermont-Ferrand (FRA) - bajo techo

6,28 m: Armand Duplantis (SWE), 15 de junio de 2025 en Estocolmo (SWE) - al aire libre

6,29 m: Armand Duplantis (SWE), 12 de agosto de 2025 en Budapest (HUN) - al aire libre