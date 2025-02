Davis quiere "dar esperanza" a fans de los Mavs, enojados por la partida de Doncic

Anthony Davis asumió este viernes que parte de su trabajo en Dallas será tranquilizar y renovar la ilusión de los aficionados de los Mavericks, enojados con la sorpresiva decisión del equipo de enviar a Luka Doncic a Los Angeles a cambio de la estrella de los Lakers.

El flamante acuerdo, alcanzado meses después de que Doncic llevara a los Mavericks a las Finales de la NBA, conmocionó a la liga y provocó una indignación en Dallas, donde fanáticos desconsolados organizaron un simulacro de funeral fuera de la cancha de los Mavs.

"Lo entiendo", dijo Davis el viernes en la rueda de prensa de su presentación en Dallas un día después de la presentación ante la afición de Doncic- uno de los diamantes de la NBA a sus 25 años- en Los Angeles.

"No me sorprende la reacción de los aficionados y de la ciudad. Pero mi trabajo es venir y jugar al baloncesto y hacer lo que debo hacer para dar a los aficionados esperanza y tranquilidad sobre por qué (el director general) Nico (Harrison) me trajo aquí"

Davis, afectado por una distensión abdominal cuando se produjo el traspaso, tiene previsto debutar con los Mavs en el partido del sábado en casa contra los Houston Rockets.

Klay Thompson dijo que el equipo se estaba preparando para un ambiente "raro".

Una colecta de fondos en Internet había recaudado más de 40.000 dólares hasta el viernes para colocar vallas publicitarias en protesta contra Harrison y la propiedad del equipo.

"No sé cómo será la reacción de mañana, pero no puedo controlarlo", dijo Davis.

"Lo que puedo controlar, es ir y simplemente ganar partidos y ayudar al equipo a hacer todo lo que pueda".

Es un territorio desconocido para Davis, quien fue recibido con júbilo cuando los Pelicans de Nueva Orleans lo convirtieron en el número uno general del draft en 2012 después de que fue nombrado el jugador universitario del año en su única temporada en la Universidad de Kentucky.

Fue recibido con un entusiasmo similar cuando fue traspasado a Los Ángeles Lakers en julio de 2019 y formó equipo con LeBron James para ganar el título de la NBA en 2020.

Harrison ha señalado la excelencia defensiva de Davis como una razón para hacer el traspaso.

El cinco veces seleccionado al All-Defensive está promediando 25,7 puntos, 11,9 rebotes y 2,1 tapones por partido esta temporada.

"Que Nico me haya elegido demuestra que cree en mí y en lo que puedo hacer en la pista", dijo Davis. "Es mi trabajo producir cada noche y que la nación de los Mavs crea eso también.

"Estoy emocionado por el reto", dijo.