Davidovich resiste en cinco sets ante Dzumhur en inicio de Roland Garros

Alejandro Davidovich, 23º del mundo y español mejor clasificado entre los que participan en ausencia del lesionado Carlos Alcaraz (2º), sufrió para sacar adelante, en cinco sets, su duelo de primera ronda de Roland Garros ante el bosnio Damir Dzumhur (87ª).

Fue este domingo en medio de una jornada calurosa en la capital francesa, donde Davidovich (26 años) rozó el desastre pero terminó ganando 6-7 (3/7), 6-3, 2-6, 7-5 y 6-3 en poco más de cuatro horas de partido.

Cuartofinalista en Roland Garros en 2021, su mejor resultado en un torneo del Grand Slam, Davidovich ha tenido una temporada sobre tierra batida muy discreta, cayendo en dieciseisavos de final en Madrid y Roma, y en octavos en Hamburgo.

No ha ganado más de un partido en ninguno de los torneos sobre arcilla que ha jugado en la gira europea de tierra.

En segunda ronda su rival será el argentino Thiago Tirante (60º), que venció al español Pablo Llamas (122º) en cuatro sets, por 6-3, 7-6 (8/6), 6-7 (5/7) y 6-0.