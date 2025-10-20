Daniil Medvedev gana en Almaty su primer título desde 2023

El tenista ruso Daniil Medvedev, número 14 del mundo, conquistó este domingo su primer título desde 2023 al imponerse en la final del torneo ATP 250 de Almaty, Kazajistán al francés Corentin Moutet (N.41) 7-5, 4-6, 6-3.

En forma ascendente desde que cayó eliminado en la primera ronda del US Open, Medvedev conquistó el 21º título de su carrera, el primero desde su victoria en el Masters 1000 de Roma en mayo de 2023.

El exnúmero 1 del mundo suma así valiosos puntos en la carrera para las Finales ATP.

"He gestionado bien los puntos más importantes y estoy muy feliz por ganar este título. Hacía mucho tiempo", reaccionó el ruso, que disputará la semana que viene el ATP 500 de Viena para tratar de seguir escalando posiciones.

Después de dos sets igualados, Medvedev comenzó a destacarse en la definitiva tercera manga.

Cerca de romper el servicio a 2-1, en el que Moutet tuvo que salvar hasta cuatro bolas de break, Medvedev logró finalmente romper el saque de francés con 4-3, para cerrar el partido con su servicio.

Moutet, que ha disputado tres finales en su carrera, sigue sin lograr sumar el primer título de su carrera.