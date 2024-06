"Cuando buscas tu oportunidad, te llega", dice Grimaldo a la AFP

Tras una temporada de ensueño con el Bayer Leverkusen, Álex Grimaldo vive desde un rol de suplente la Eurocopa-2024, su primer gran torneo con la Roja, pero mantiene plena confianza en que su trabajo le dé la oportunidad de demostrar su nivel, "muy alto".

Pregunta: ¿Cómo está viviendo la suplencia en la selección por detrás de Marc Cucurella tras ser titular indiscutible en el Bayer Leverkusen?

Respuesta: Me estoy adaptando a la situación. Es una situación nueva para mí, pero al final esto es la selección española, todos vamos a por un mismo objetivo que es ganar la Eurocopa. Intento ponérselo difícil al míster entrenando al máximo".

P: ¿En qué se diferencia su estilo del de Cucurella?

R: "Creo que puedo aportar cosas muy diferentes a él y creo que el seleccionador lo sabe y que en cualquier momento me dará la oportunidad para mostrarlo. Yo soy más ofensivo, él es un jugador más defensivo y creo que está haciendo muy buenos partidos. Yo también estoy haciendo un buen trabajo aquí".

P: ¿Es similar a la situación en el Bayer Leverkusen, equipo con muchas rotaciones?

R: "Claro, hay que estar preparado para todo. Cuando trabajas, cuando no te dejas caer, cuando estás ahí buscando tu oportunidad, ésta te llega. Si es contra Albania, ojalá poder mostrar el nivel que llevo esta temporada, que creo que es un nivel muy alto. Para mí lo más importante es que la selección gane la Eurocopa y poder ayudar tanto dentro como fuera del campo".

P: Esta temporada mucha gente le ha conocido, ¿en qué medida cree que haber estado entrenado por alguien como Xabi Alonso le ha ayudado a dar este paso extra?

R: "Creo que ya llevaba unas temporadas a un nivel muy alto (en Benfica) y que la gente pierde un poco el foco cuando no estás en una de las ligas más importantes. Lo único que he hecho ha sido irme a una liga importante y mostrar mi nivel. Los números, los títulos y las exhibiciones hablan por sí solas. Xabi Alonso ha sido importante para mí porque ha creado un foco mediático muy alto en el club, ha hecho que saque lo mejor de mí, me ha dado mucha confianza, me ha hecho mejorar en muchos aspectos y cada consejo que da es el correcto".

P: Frente a otras selecciones que partían como favoritas, como Alemania, Inglaterra o Francia ¿Cómo sitúa a España tras los dos partidos, luego de llegar como tapada?

R: "Dijimos desde el primer día que íbamos por la Eurocopa, que íbamos a ganarla y ahora se ha visto después de estos dos partidos que tenemos nivel para eso. Ni antes éramos una selección mediocre ni ahora somos los mejores de la historia. Creo que somos candidatos a ganar esta Eurocopa pero eso se demuestra en cada partido, vamos a ir con paciencia, nuestro objetivo es estar en la final el 14 de julio y poder conseguirlo".

P: Arrancar el torneo con dos victorias, ¿ha reforzado la imagen de Luis de la Fuente como seleccionador?

R: "A los entrenadores, como a los jugadores, en cada partido se les da una nota. Creo que se ha merecido desde hace años estar aquí, ha conseguido esta oportunidad y la está aprovechando. Ha creado un grupo increíble, ha dado confianza a los jóvenes y éstos han podido demostrar su nivel con tranquilidad. Está haciendo un trabajo muy bueno y ojalá continúe muchos años más aquí porque se lo merece".

P: A nivel de estilo, usted conoció el 'tiki-taka' desde la cantera del FC Barcelona pero ahora vemos a una España diferente. ¿Cómo ve el nuevo estilo de la selección?

R: "Desde la época en la que yo estaba en Barcelona (2008-2016) ha cambiado mucho (el estilo), el Barça tampoco tiene el mismo modelo. Al final, los jugadores que tenían el Barça y la selección en esa época eran increíbles, de los mejores de la historia para tener la posesión. Creo que el míster se ha adaptado a los jugadores que tiene, a dos extremos desequilibrantes en uno contra uno, abiertos. Jugadores que pueden llegar, que pueden presionar. Estamos viendo una selección que quiere tener la pelota pero que se adapta a otros contextos y creo que estamos haciendo una Eurocopa muy buena".

P: ¿Son justamente Lamine Yamal y Nico Williams los rostros que han cambiado al equipo?

R: "Cuando tienes extremos así, eso hace que el otro equipo esté pendiente de ellos. Te crean superioridades en cada momento porque en el uno contra uno son imparables. Hacen que la selección en cada momento tenga esa verticalidad y dé miedo en cualquier ataque. Ayoze (Pérez) y Ferran Torres también son extremos de uno contra uno y luego tenemos extremos de otros estilos que podrán ayudar y que harán que el contexto del partido sea diferente".

P: España puede jugar contra Alemania en cuartos. ¿Cómo valora al anfitrión?

R: "Creo que es una de las mejores selecciones de esta Eurocopa. Para ganar el torneo vamos a tener que ganar a las mejores selecciones, sabemos lo que hay y estamos preparados para ello. Primero vamos a Albania, después octavos de final y ojalá vaya todo bien y en cuartos nos enfrentaremos a ellos si llegan hasta ahí".