Coventry lamenta que ICE y correos de Epstein "desvíen la atención" de los Juegos

La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, lamentó este domingo los temas extradeportivos que "desvían la atención" de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina 2026 (6-22 febrero).

Aludía así a la polémica de los últimos días en Italia por el despliegue de una división de policía estadounidense de inmigración (ICE) en estos Juegos de Invierno y a la aparición en los correos del caso Epstein del patrón de los Juegos de verano de Los Ángeles 2028.

"Todo lo que desvía la atención de estos Juegos es triste, ¿verdad?", declaró a la prensa la dirigente zimbabuense, después de la reunión en Milán de la Comisión Ejecutiva del COI.

"Hemos aprendido, a lo largo de los años, que siempre hay un tema que pasa a dominar ante la cercanía de los Juegos", apuntó, citando casos anteriores como el virus Zika (Rio 2016) o el covid-19 (Tokio 2020 y Pekín 2022).

"Pero lo que mantiene mi fe intacta es que en cuanto la ceremonia de apertura se celebre, en cuando los deportistas empiecen a competir, de repente el mundo recuerda la magia y el espíritu de los Juegos", aseguró.

Respecto a la presencia de una división del ICE para ayudar a la seguridad de los Juegos Olímpicos, Coventry remitió a las "aclaraciones" aportadas por las autoridades de Estados Unidos, prefiriendo "no hacer más comentarios" al respecto.

Los agentes del ICE, desplegados en Estados Unidos por el presidente Donald Trump, están de actualidad por sus controvertidas actuaciones en el marco de una campaña contra la inmigración ilegal.

Las recientes muertes de dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, en Minneapolis, víctimas de agentes del ICE, han suscitado una ola de indignación e importantes manifestaciones en Estados Unidos.

Los últimos preparativos de los Juegos de Milán-Cortina 2026 se han visto además sacudidos por la revelación de correos electrónicos, que se remontan a 2003, entre el actual presidente de Los Ángeles 2028, Casey Wasserman, y Ghislaine Maxwell, que cumple actualmente veinte años de pena prisión por haber ayudado a Jeffrey Epstein a contratar a prostitutas menores de edad.

"No hemos hablado de eso" durante la Comisión Ejecutiva y "creo que el señor Wasserman ha publicado una declaración" para disculparse, respondió Coventry.

"No tengo nada que añadir", añadió igualmente.