Copa América de béisbol con sedes en La Chorrera y Ciudad de Panamá

ML | El secretario General de Pandeportes, Francisco Sanjur, confirmó que el Grupo A de la Copa América de Béisbol 2025 tendrá como sede el Estadio Juan Demóstenes Arosemena, en el sector de Curundú, Ciudad de Panamá.

Ese grupo iba a disputarse en Venezuela, pero por temas organizativos se decidió trasladarlo a Panamá, donde ya estaban asegurados juegos del Grupo B. En esa llave A jugarán las selecciones de Venezuela, México, República Dominicana, Cuba, Nicaragua y Curazao.

En tanto, el Grupo B tendrá a Panamá, Puerto Rico, Canadá, Colombia, Brasil y Argentina, en el Estadio Mariano Rivera, de La Chorrera. El torneo inicia el 13 de noviembre con la Ronda de grupos, luego el 19 de noviembre, la Super Ronda, y el 22 de noviembre la fase por medallas.

“El Juan Demóstenes está en perfectas condiciones y no se le ha brindado el uso correcto [desde que se reconstruyó]. Allí se jugarán solo los duelos del Grupo A, pues desde la Súper Ronda se pasará a jugar en el Mariano Rivera”, señaló Sanjur.