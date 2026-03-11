Contra los Cavs, Bane impulsa a los Magic en su quinta victoria consecutiva

Desmond Bane anotó 35 puntos, incluyendo un triple crucial al final, para impulsar este miércoles la victoria de Orlando por 128-122 sobre el visitante Cleveland, extendiendo la racha de victorias del Magic a cinco partidos.

Bane encestó 12 de 19 tiros de campo, 2 de 3 triples, y añadió seis rebotes y seis asistencias para Orlando, que mejoró su marca a 36-28 en la temporada.

"Lo que más me gustó fue que pensamos que llegamos con la mentalidad adecuada", dijo Bane.

"Sabíamos lo que se necesitaba. Lo logramos".

Paolo Banchero añadió 25 puntos, mientras que Tristan da Silva anotó 23, y el Magic, ganador en ocho de sus últimos 11 partidos como titular, se colocó en el quinto lugar de la Conferencia Este, a tres partidos del cuarto lugar, Cleveland (40-26).

"Estamos jugando bien y creo que nos estamos sacrificando mutuamente en ambos lados de la cancha. No es mi turno, es el tuyo, es el nuestro", dijo Bane.

"Nos estamos poniendo a prueba, bloqueando la defensa. Eso nos permite salir, correr y jugar con libertad. Ha sido divertido", agregó.

James Harden lideró a los Cavaliers con 30 puntos, con 11 de 16 en tiros de campo, 5 de 9 en triples.

Donovan Mitchell añadió 25 para Cleveland.

Orlando se alejó en el último cuarto, pero los triples de Harden y Mitchell acercaron a los Cavs a 122-120 en el último minuto.

Bane respondió con un triple desde la banda a 17 segundos del final y añadió tres tiros libres en los últimos minutos para sellar el triunfo.

"Logré liberarme, Jalen Suggs me dio justo en el blanco y la lancé con confianza", dijo Bane sobre su triple clave.

Nueva York mejoró su marca a 42-25 y se colocó 1.5 juegos por delante de Cleveland en el tercer puesto del Este tras aplastar a Utah por 134-117.

Jalen Brunson anotó 28 puntos y sumó ocho asistencias, la mayor cantidad del partido, para impulsar a los Knicks, mientras que Jordan Clarkson sumó 27 desde la banca.

O.G. Anunoby sumó 22 unidades y Karl-Anthony Towns contribuyó con 21, además de siete rebotes y siete asistencias.

Brice Sensabaugh anotó 29 puntos para liderar a los Jazz (20-46). En Nueva Orleans, Trey Murphy anotó 28 puntos y Dejounte Murray añadió 27 para liderar a los Pelicans, que se llevaron la victoria por 122-111 en Toronto.