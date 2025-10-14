Conquista doble medalla de bronce

Redacción | El atleta panameño Jorge Calviño Mudarra volvió a poner en alto la bandera de Panamá al obtener dos medallas de bronce en el prestigioso London Fall International Open 2025 de la International Brazilian Jiu Jitsu Federation (IBJJF), realizado el 11 y 12 de octubre, en el Crystal Palace National Sports Centre, en Londres, Inglaterra.

El torneo, uno de los más exigentes del calendario europeo, reunió a competidores de élite de distintos continentes. Calviño Mudarra se destacó en la división Black Belt Light Feather, alcanzando el podio en ambas modalidades: Gi y No-Gi, con actuaciones sólidas y técnicas que reflejaron su madurez competitiva.

En la modalidad Gi, el panameño mostró gran control y estrategia, superando duros enfrentamientos hasta asegurar la medalla de bronce en una de las divisiones más técnicas del evento.

En No-Gi, repitió la hazaña con una actuación consistente, imponiendo su ritmo y precisión ante oponentes europeos de alto nivel, logrando su segunda medalla de bronce para Panamá.

Recientemente radicado en Londres para continuar sus estudios, Calviño Mudarra inicia así una nueva etapa personal y deportiva dentro del competitivo circuito europeo, donde enfrentará a algunos de los mejores exponentes del mundo en los torneos más prestigiosos de la IBJJF.