Conmebol cancela el partido Medellín-Flamengo por disturbios en estadio colombiano

La Conmebol canceló este jueves el partido entre Independiente Medellín y Flamengo, por la cuarta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2026, luego de los incidentes protagonizados por barrabravas del club colombiano en el estadio Atanasio Girardot en Medellín.

El árbitro FIFA venezolano Jesús Valenzuela suspendió el encuentro apenas al minuto y medio de juego, luego de que el partido comenzara poco después de las 00H30 GMT del viernes, debido a una espesa cortina de humo provocada por bengalas encendidas en una de las tribunas del estadio Atanasio Girardot.

Los aficionados del DIM protestaban contra la dirigencia del club antioqueño en medio de un ambiente de creciente tensión en las gradas.

Los jugadores de ambos equipos se retiraron posteriormente a los camerinos sin verse afectados por los incidentes, mientras aumentaban los incidentes en las gradas del principal escenario deportivo de Medellín, la segunda ciudad más importante de Colombia.

Casi 50 minutos después de la interrupción, las autoridades locales ordenaron por los altavoces la evacuación total de los aficionados presentes en el estadio.

Desde las tribunas se escuchaban gritos de "¡Que se vayan todos!", dirigidos a los directivos del conjunto colombiano, mientras la policía intentaba contener a miembros de la barrabrava del DIM que intentaban invadir el terreno de juego y seguían lanzando bengalas hacia la zona que separa las gradas del campo, donde habitualmente se ubican fotógrafos y personal de seguridad.

La Conmebol, en su cuenta en X, informó a las 01H48 GMT del viernes, 1 hora y 18 minutos después del inicio del encuentro, que el partido "fue cancelado".

En este tipo de incidentes, la Conmebol suele adoptar medidas disciplinarias de carácter estricto, conforme a su reglamento, que pueden incluir la descalificación de clubes implicados y la imposición de fuertes multas económicas.

"La responsabilidad no es nuestra, el equipo que jugaba en casa no ha podido garantizar la seguridad", dijo en un video grabado en el camerino del Flamengo el director de fútbol del club, José Boto, quien además solicitó la adjudicación de los tres puntos conforme al reglamento disciplinario de la competición.

Flamengo, campeón vigente del torneo continental, buscaba la victoria en Medellín, un resultado que le habría asegurado la clasificación anticipada a los octavos de final.

- Corinthians adentro de octavos -

Corinthians, líder del Grupo E, clasificó este jueves a los octavos de final tras el empate 1-1 entre Platense y Peñarol en Vicente López por la cuarta fecha, resultado que le aseguró el pase anticipado a la siguiente ronda.

El elenco brasileño había hecho su trabajo el miércoles en Bogotá, al empatar 1-1 con Independiente Santa Fe.

Con diez puntos en el bolsillo, el Timão se quedó con el primer boleto de la llave, ya que el Cardenal colombiano y el Carbonero uruguayo, ambos con dos unidades, no tienen margen para alcanzarlo en las dos jornadas restantes.

Platense, debutante histórico en el principal torneo de clubes de la Conmebol, es segundo de la zona con siete puntos.

Corinthians se mantiene invicto en la fase de grupos, con tres victorias y un empate, en una campaña que ha tomado un nuevo rumbo bajo la conducción del exseleccionador brasileño Fernando Diniz.

Diniz, quien llevó al Fluminense en 2023 a su primer título de la Libertadores, asumió el banquillo del Timão a comienzos de abril y ha devuelto la ilusión a la afición corintiana de volver a conquistar el trofeo continental, como ocurrió por única vez en 2012.

En Vicente López, zona norte de Buenos Aires, Platense y Peñarol empataron 1-1 en un resultado que le da oxígeno al equipo uruguayo y a Santa Fe en la pelea por el segundo boleto a los octavos de final.

Peñarol, pentacampeón de la Copa, se puso en ventaja con un gol de Facundo Batista a los 29 minutos. Agustín Lagos (39') empató para el Calamar.

- Mirassol sigue firme en Grupo G -

El debutante Mirassol de Brasil continuó derribando murallas en la Copa al imponerse 2-0 a Liga de Quito y afianzarse en el liderato del Grupo G con nueve puntos.

Mirassol fue la gran revelación del Brasileirão 2025 al terminar cuarto en su primera temporada en la Serie A, apenas un año después de ascender, asegurando de manera histórica su clasificación directa a la fase de grupos de la Libertadores.

Lucas Oliveira, a los 47 minutos, y Reinaldo, a los 61 de penalti, se encargaron de los goles del León.

El elenco del interior del estado de Sao Paulo manda en su zona con nueve puntos en cuatro fechas, seguido por Lanús de Argentina (6), Liga de Quito (6) y Always Ready de Bolivia (3).

- Se aprieta el Grupo F -

Cerro Porteño dio un golpe importante en el Grupo F al imponerse 1-0 como visitante ante Junior de Colombia en Cartagena, en una victoria que le permite seguir de cerca la lucha por la cima de la zona.

El único tanto del encuentro lo marcó el delantero argentino Pablo Vegetti a los 13 minutos.

Con este resultado, el Ciclón alcanza los siete puntos y se ubica segundo en la tabla, a uno del líder Palmeiras y uno por encima de Sporting Cristal, que suma seis unidades. Junior, en cambio, continúa último con un punto y ve seriamente comprometida su continuidad en la competición.