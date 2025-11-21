Condenan a cuatro hombres por acosar a una DJ francesa tras participar en la apertura de París-2024

La justicia francesa condenó este viernes a hasta 10 meses de prisión a cuatro hombres por acosar y amenazar por internet a la DJ Barbara Butch tras su participación en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París-2024.

Butch actuó en una escena titulada "Festividad" que comienza con la imagen de un grupo alrededor de una mesa, incluidas drag queens, y que algunos sectores conservadores entendieron como una burla a la última cena de Jesús con los apóstoles.

Sin embargo, las críticas estuvieron acompañadas en las redes sociales de mensajes de odio contra esta conocida DJ de la noche parisina y contra el director de la ceremonia de apertura, Thomas Jolly.

El tribunal correccional de París condenó a cuatro hombres a entre cuatro y 10 meses de prisión por acosar en línea y amenazar con violencia a Butch, y absolvió a un quinto procesado.

La música abiertamente lesbiana y activista feminista contó en la audiencia del 25 de septiembre que simplemente tuvo ganas de "desaparecer" y que desarrolló agorafobia y psoriasis. Desde entonces toma antidepresivos.

Estudiante, padre de familia, auxiliar de enfermería... Los acusados presentes admitieron el envío de los mensajes, pero negaron su carácter amenazante o acosador. Varios explicaron haberse sentido ofendidos por la "parodia de la religión".

La presidenta del tribunal subrayó que estas "violencias digitales masivas que se ejercen más fácilmente debido a que están desmaterializadas" son "actos muy graves".

La abogada de Butch, Audrey Msellati, insistió durante el juicio en las consecuencias para la salud de su clienta, quien sufrió insomnio y pesadillas durante meses, ganó 30 kilos de peso y ya no se atrevía a salir de su casa.

La secuencia de la ceremonia del 26 de julio de 2024 fue criticada por responsables políticos de extrema derecha, por Donald Trump o por el obispado francés, que lamentó un "escarnio y burla del cristianismo".

El director de la ceremonia de apertura desmintió que se hubiera inspirado en la última cena de Jesús y aseguró que se trataba más bien de "hacer una gran fiesta pagana vinculada a los dioses del Olimpo".

Otras siete personas fueron condenadas en mayo por enviar mensajes de odio a Jolly.