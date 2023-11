Con una victoria en Abu Dabi, Verstappen pone broche de oro a temporada de ensueño

El piloto neerlandés de Red Bull Max Verstappen puso broche a una temporada de ensueño en la Fórmula 1, en la que conquistó su tercer título consecutivo, con su 19ª victoria del curso en el Gran Premio de Abu Dabi, este domingo en el circuito de Yas Marina.

Raro ha sido que 'Mad Max' no haya batido algún récord en las últimas carreras de la temporada. En el Circuito de Yas Marina, donde numerosas personalidades se dieron cita para despedir la temporada de Fórmula 1, el neerlandés se convirtió en el primer piloto de la historia en haber superado las 1.000 vueltas en cabeza en un solo curso.

Una estadística anecdótica, cierto es, pero que dice mucho de la temporada que ha completado el piloto neerlandés de 26 años. "Una temporada increíble", resumió Verstappen en Yas Marina.

"Va a ser difícil repetir una temporada como ésta, lo sabemos. Ya estamos trabajando duro para tener el próximo año un coche muy competitivo y estaremos listos para la batalla", añadió el campeón que este año logró diez victorias consecutivas, otro récord.

Lanzado desde la 'pole', Verstappen cruzó la meta en la noche emiratí por delante de su compañero Sergio Pérez, aunque el mexicano recibió una sanción de cinco segundos que le relegó a la cuarta plaza, superado por el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el británico George Russell (Mercedes).

Con los títulos de pilotos y constructores decididos ya antes de la cita en Yas Marina, buena parte del interés de la última carrera se centraba en el subcampeonato de marcas, que al final es para Mercedes, que suma tres puntos más que Ferrari (409 por 406), gracias a la novena plaza de Lewis Hamilton.

- Subcampeonato de marcas para Mercedes -

El siete veces campeón del mundo, no obstante, está pendiente de una posible sanción, aunque eso no influiría en el subcampeonato, ya que aunque Mercedes pierda los dos puntos sumados por Hamilton, nunca podrá ser superada por Ferrari, cuyo segundo piloto, el español Carlos Sainz, no pudo acabar la carrera.

El subcampeonato de marcas no solo no es anecdótico, sino que tiene su importancia en el reparto de los ingresos de la Fórmula 1, que se incrementan en función de la clasificación final.

Por detrás del podio, quedan McLaren, con 302 puntos gracias a su impresionante segunda parte de la temporada, por los 280 de Aston Martin, que fue de más a menos a medida que avanzó el curso.

Los dos McLaren del británico Lando Norris y del australiano Oscar Piastri entraron en meta en quinta y sexta posición, por delante del español Fernando Alonso, quien con este resultado acaba en un meritorio cuarto puesto en el campeonato del mundo de pilotos, igualado a puntos con Leclerc (206).

A Alonso solo le preceden en el Mundial el campeón Verstappen (575), su compañero Pérez (285) y el británico de Mercedes Lewis Hamilton (234).

En la pelea por acabar como el primer español, el asturiano supera a Sainz, que acaba séptimo en el Mundial con 200 puntos, por detrás de Norris (205).