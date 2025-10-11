Con su quinto Giro de Lombardía, Pogacar alcanza los 10 Monumentos

Con su quinto triunfo consecutivo en el Giro de Lombardía, el ciclista esloveno Tadej Pogacar alcanzó este sábado las 10 victorias en los Monumentos, las clásicas de un día más importantes del calendario, y a sus 27 años se coloca ya en el podio de los ciclistas con más victorias en estas carreras de un día.

Pogacar está ya a una sola victoria de igualar al belga Roger de Vlaemick, segundo en esta clasificación, aunque aún está lejos del líder, el legendario Eddy Merckx, que logró 19 triunfos en los años 1960 y 1970.

El esloveno es junto con el neerlandés Mathieu van der Poel (que suma 8) los únicos ciclistas en actividad que aparecen en esta clasificación.

El 'Caníbal' belga ganó los cinco monumentos: Milan-San Remo, Tour des Flandes, París-Roubaix, Lieja-Bastoña-Lieja y Giro de Lombardía.

A Pogacar le falta ganar aún la Milán-San Remo (fue tercero en 2025) y la París-Roubaix (segundo en la última edición tras Van der Poel).

El esloveno ya tiene grandes objetivos para motivarse en 2026.

- Los mejores clasicómanos de la historia:

1. Eddy Merckx (BEL): 19, de 1966 a 1976 (7 Milán-San Remo, 5 Lieja-Bastoña-Lieja, 3 París-Roubaix, 2 Tour de Flandes, 2 Giro de Lombardía)

2. Roger de Vlaeminck (BEL): 11, de 1970 a 1979 (3 Milán-San Remo, 4 París-Roubaix, 2 Giro Lombardía, 1 Lieja-Bastoña-Lieja, 1 Tour de Flandes)

3. * Tadej Pogacar (SLO, 27 años): 10, desde 2021 (5 Giro de Lombardía, 2 Tour de Flandes, 3 Lieja-Bastoña-Lieja)

4. Sean Kelly (IRL): 9, de 1983 a 1992 (3 Giro de Lombardía, 2 Milán-San Remo, 2 París-Roubaix, 2 Lieja-Bastoña-Lieja)

. Fausto Coppi (ITA): 9, de 1946 a 1954 (5 Giro de Lombardía 3 Milan-San Remo, 1 París-Roubaix)

. Costante Girardengo (ITA): 9, de 1918 a 1928 (6 Milán-San Remo, 3 Giro de Lombardía)

7. * Mathieu van der Poel (NED, 30 años): 8, desde 2020 (3 Tour de Flandes, 3 París-Roubaix, 2 Milán-San Remo)

. Rick Van Looy (BEL): 8, de 1958 a 1965 (3 París-Roubaix, 2 Tour de Flandes, 1 Milán-San Remo, 1 Lieja-Bastoña-Lieja, 1 Giro de Lombardía)

9. Fabian Cancellara (SUI): 7, de 2006 a 2014 (3 Tour de Flandes, 3 París-Roubaix, 1 Milán-San Remo)

. Tom Boonen (BEL): 7, de 2004 a 2012 (4 París-Roubaix, 3 Tour de Flandes)

. Gino Bartali (ITA): 7, de 1936 a 1950 (4 Milán-San Remo, 3 Giro de Lombardía)

* Correcdores en actividad