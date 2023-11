Con o sin hat-trick, Luis Enrique desafía a Mbappé a hacerlo mejor

Aspirar más alto: el entrenador del París SG Luis Enrique mostró públicamente el sábado que no estaba "muy contento" con el partido de Kylian Mbappé contra el Reims, a pesar de su hat-trick, con el riesgo de molestar a su estrella.

Un famoso vídeo muestra al delantero en 2018 quien, para contar cómo se impuso en su club formador de Mónaco ante sus dirigentes, declaró entonces: "¿No estáis contentos? Hat-trick".

"Era muy joven, me he calmado", respondió el sábado Mbappé en Prime Video cuando le recordaron esta anécdota.

En Reims (3-0), logró tres dianas, para alcanzar los 13 goles en campeonato y colocar al PSG en el liderato de la Ligue 1 por primera vez esta temporada, pero Luis Enrique no pareció convencido del todo por su actuación.

"No estoy muy contento con Kylian hoy. En los goles, no tengo nada que decir, pero puede ayudar más al equipo", declaró en inglés al micrófono de Amazon Prime, la televisión difusora del partido en Francia.

"Es uno de los mejores jugadores del mundo, sin ninguna duda. Pero necesitamos que haga más cosas. Es mi opinión, quizás estoy equivocado", apuntó.

- No "alimentar" la polémica -

"Voy a hablar con el en privado, no es público", añadió el asturiano.

Estas declaraciones vuelven a poner sobre la mesa el debate sobre la participación de Mbappé en el juego de su equipo, cuatro días después de un mal partido del '7' en la visita al AC Milan (derrota 2-1) en Liga de Campeones, un partido en el que el entrenador no reprochó al atacante las oportunidades perdidas. Las críticas se encajan mejor un día de partido y tras un hat-trick.

Y es que hay que saber manejar a Mbappé. Su agitado verano boreal y el pulso con el PSG sobre su negativa a renovar más allá de 2024 sigue presente.

El jugador no quiso hablar del asunto al ser preguntado por Prime Video. "Lo más importante era jugar el fútbol, lo demás os lo dejo a vosotros (medios), lo hacéis bien, no quiero decir cosas para sobrealimentar (la polémica)", despejó.

Detectando la potencial polémica y para mantener las cosas tal y como están, los responsables del PSG se apresuraron en los minutos posteriores a relativizar las declaraciones de Luis Enrique, insistiendo en el aspecto positivo de la crítica.

- "No conformarnos" -

El propio entrenador tuvo palabras menos duras en rueda de prensa: "En cuanto a los goles no tengo nada que decir, porque todos conocemos a Kylian, pero creo que puede hacer un partido mucho mejor que este, nosotros necesitamos un jugador que mejore todavía", precisó. "No hay ninguna duda de que es un jugador top mundial pero tiene mucho margen de mejora, el objetivo es no conformarnos".

"Ha marcado tres goles, el que no ve el partido pensará que ha sido un super partido. Yo creo que puede mejorar, nos gustaría que mejorara", insistió Luis Enrique.

Si bien el atacante fue letal de cara a la portería, falló varios pases y entregas durante el partido. Una laguna que se está repitiendo desde el inicio de la temporada.

El martes en Milán estuvo desaparecido, en un partido que era crucial para la clasificación a octavos de final de Liga de Campeones.

El jugador parece ser consciente de estos fallos, mostrándose en ocasiones molesto en mitad de los partidos.

En Reims explicó incluso antes de las declaraciones de su entrenador: "Por supuesto, sienta bien anotar tres goles", sin embargo, "siendo humilde, no necesito jugar bien para marcar, pero mi objetivo es jugar bien". Luis Enrique está de acuerdo.