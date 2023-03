“A mi me gustaría que me recordaran como un atleta que a pesar de no tener talento innato para el arte (marcial), soy alguien que con perseverancia ha logrado sus metas y sigue esforzándose para siempre ser mejor”. Así se define Andrés Pereira (AP), un joven karateca que espera seguir progresando en el deporte. Él, contó algo sobre su trayectoria y planes a futuro al diario Metro Libre (ML).

ML: ¿Cómo iniciaste en karate? AP: “Como a los 10 años de edad empece. Estuve dos años en el dojo Daichi Karate Kai, antes de cambiarme a un dojo que está afiliado a la WSKF (World Shotokan Karate-do Federation). Como su nombre lo indica, es una organización de karate a nivel mundial que permite a los atletas de este arte marcial competir y compartir con otros atletas de distintas partes del mundo, además de ser conocida por su alto nivel de karate. Como deportista compito en las dos modalidades fundamentales de cualquier torneo de karate, en kata (secuencia de movimientos) y kumite (combate)".

ML:¿Qué opinas del karate nacional? AP: “Panamá es un país donde el nivel competitivo en el karate es alto. Si queremos incentivar a más gente a practicar este deporte necesitamos abrir dojos en las zonas donde este deporte tiene menos influencia”.

ML:¿Cómo te ves dentro de unos años? AP: “Como atleta me veo como alguien por encima del promedio a nivel técnico y competitivo, además de eso también me veo como practicante de otras artes marciales como el judo. A pesar de que no me veo como un sensei dentro de unos pocos años, sé que cuando yo esté ‘viejo’, voy a querer pasar mis conocimientos a las generaciones futuras”.