Con dos novenas anfitrionas, México reta a Dominicana en la Serie del Caribe

Históricamente, la pelota caliente ha sido caprichosa en la Serie del Caribe. Rara vez las novenas locales se han coronado en su país. En 2026, con doble representación y en casa, México buscará derrocar República Dominicana, defensora del título.

De las 67 ediciones de la Serie del Caribe de béisbol, solo en 18 se ha coronado el equipo que juega como local.

"No es fácil ser campeón en tu tierra, hay una presión anímica natural", comenta para la AFP Salvador Escobar, presidente de la Liga Mexicana del Pacífico.

Debido a la inestabilidad política en Venezuela, esta nueva Serie del Caribe no pudo celebrarse en Caracas y por eso México se alzó como anfitrión emergente.

En la reconfiguración urgente del torneo fue invitado Panamá, con los Federales de Chiriquí, y confirmaron su presencia República Dominicana (Leones del Escogido), Puerto Rico (Cangrejeros de Santurce) y el propio México con dos novenas (Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán).

La decisión de incluir a dos equipos mexicanos responde a la necesidad de presentar una Serie robusta y atractiva, con cinco equipos, para garantizar el éxito económico del certamen.

Ya se han jugado Series del Caribe con dos equipos de un mismo país. En Hermosillo 1974, México fue representado por Venados de Mazatlán y Yaquis de Ciudad Obregón. En Carolina 2003, Puerto Rico tuvo a Indios de Mayagüez y Criollos de Caguas.

-Un anfitrión confiable-

Por la infraestructura de los equipos que conforman su Liga del Pacífico, México se ha convertido en el gran anfitrión de la Serie del Caribe desde 2013, cuando el torneo adoptó el formato de primera ronda, semifinales y final.

En esta época reciente, ya contando la edición de 2026, México ha puesto sus parques para ser anfitrión en seis de 14 Series del Caribe. Y serán siete de 15 en 2027 cuando el torneo se juegue en Hermosillo.

"Tenemos una gran capacidad y un gran volumen de afición, por eso México es una gran opción en emergencia y en no-emergencia. Además, tenemos la capacidad para ofrecer a la afición las experiencias con la calidad que exigen los espectáculos de la industria deportiva en la actualidad", resaltó Escobar.

La Serie del Caribe se jugará del 1 al 7 de febrero en el Estadio Panamericano, que tiene un aforo de 15.500 localidades y está ubicado en Zapopan, periferia de Guadalajara.

El estadio cuenta con 67 pantallas, 30 suites acondicionadas, cinco restaurantes, red de internet en todo el interior, un palco de prensa para 150 periodistas y ocho cabinas de radio y televisión.

Los Charros de Jalisco, huéspedes habituales de este escenario, buscarán algo que todavía es menos frecuente: ganar la Serie del Caribe en su propia sede.

-Revancha contra Leones del Escogido-

Para esta Serie del Caribe, los Charros fueron denominados México Rojo y los Tomateros tomaron el nombre de México Verde.

La doble representación incrementa las posibilidades de coronarse en casa para México, que desde su primera aparición en el torneo en la década de 1970 ha sido anfitrión en 17 ocasiones (18 en 2026) y solo se coronó en dos, aunque tiene nueve títulos en total.

En la serie de 2025, México -como local en Mexicali y representado por los Charros de Jalisco- ganó sus primeros cuatro partidos, pero perdió la final contra los Leones del Escogido dominicanos, entonces con el histórico Albert Pujols como mánager.

"México se quedó en la raya el último año, después de estar invicto toda la semana la final se decidió por una carrera (perdió 1-0)", recuerda Escobar.

"Me gustaría una final México Rojo contra México Verde, pero si me ponen a Dominicana me encantaría, porque se la tenemos guardada (la revancha). Queremos ser campeones acá. Ya nos toca volver a ser campeones de la Serie del Caribe porque hace diez años fuimos campeones", añadió.

El título más reciente de México en la Serie del Caribe data de 2016, cuando los Venados de Mazatlán se coronaron en Santo Domingo.