Compromiso sigue en pie

El Pacto Nacional para el desarrollo de la Política Pública Deportiva - Equipo Panamá 2024-2029, celebró su primera fase con un foro el pasado 18 de septiembre, con la asistencia de varios candidatos presidenciales de Panamá para los comicios de mayo de 2024.

El evento fue coorganizado por el Comité Olímpico de Panamá (COP) y la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT).

Como acompañamiento a éste, el pasado 15 de noviembre, el COP tenía planeado realizar el acto de firma de la carta compromiso para que, una vez iniciado el próximo mandato presidencial, se empezará a ejecutar el plan de acción determinado en ese pacto. Sin embargo, la presidenta del COP, Damaris Young confirmó que, debido a las manifestaciones de varios grupos contra Minera Panamá, que paralizaron gran parte del país, dicha firma no se pudo concretar.

“Ante las circunstancias nacionales de ese entonces, era imposible hacer la firma, por ello tenemos previsto retomar agenda con los candidatos presidenciales y nuestra intención es, a más tardar, durante el primer trimestre de 2024, ya hacer el acto de la firma formal, donde quisiéramos que todos estén presentes”, indicó Young. El documento presenta una serie de propuestas para mejorar el deporte local, enmarcadas en “pilares” como: Infraestructura, Salud Física de la población, Buena gobernanza deportiva y Panamá sede de eventos.

Sobre este último punto, Young señaló que “creo que los eventos deportivos son catalizadores claves, bien gestionados y con mucha transparencia, son catalizadores en el crecimiento de cualquier deporte en un determinado país. Tenemos todas las capacidades y lo que nos toca, desde mi perspectiva, es que haya voluntad política, además de comprensión de parte de nuestras autoridades de lo importante y relevante que es tener juegos y en especial, tomando en cuentas las circunstancias que tenemos como país”. En ese sentido, la también abogada recalcó la importancia de estar en la directiva de organismos internacionales que deciden la realización de juegos deportivos.

Young fue elegida para formar parte del Comité Ejecutivo de Centro Caribe Sports, para el periodo 2023-2027, el pasado 10 de diciembre. “Eso no estaba en mis planes, pero muchos colegas me animaron y agradezco a los de Centroamérica y del Caribe, que me insistieron y me dijeron que necesitábamos una representación, y que la mía era muy buena para nuestra región, que era la más idónea, y nos postulamos y salimos electa como vocal.

“Nos toca trabajar para todo el mundo, y eso no quita que uno no tenga la mirada en su país, y las cosas que uno puede lograr para el país. La idea es estar informado, saber las últimas tendencias y que es lo que se discute desde el seno de la organización, y para lograr las necesarias relaciones que se deben construir en el mundo del deporte, que son claves para formar alianzas que te permiten seguir creciendo”.

El Buró Ejecutivo de Centro Caribe Sports, tendrá a su cargo la celebración de los II Juegos Centroamericanos y del Caribe Playa Puntarenas 2025, en Costa Rica, y los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en República Dominicana.

Young, ya había presidido la Comisión de Seguimiento de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) de los V Juegos Suramericanos de Playa Santa Marta 2023, efectuados en julio pasado en Colombia.