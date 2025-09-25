Como un gigante de altura, Liga se mete en semis de Libertadores junto a Palmeiras y Racing

Liga de Quito completó la hazaña este jueves en Sao Paulo y será el único club no brasileño ni argentino que se sentará en la mesa de los cuatro mejores de la Copa Libertadores de América, donde enfrentará a Palmeiras, mientras que Racing espera a Flamengo o Estudiantes de La Plata.

El albo ecuatoriano se impuso 1-0 a Sao Paulo en el Morumbí con gol de Jeison Medina (41') y confirmó que no solo rinde en la altura de Quito, donde había sacado ventaja 2-0.

El tricolor paulista del entrenador argentino Hernán Crespo intentó remontar durante todo el partido, pero no estuvo fino en la definición y perdonó varias veces el arco del portero Gonzalo Valle, que respondió al aluvión de más de 20 remates.

- Liga, "coco" de los brasileños -

Liga de Quito alcanza por cuarta vez la fase semifinal de la Libertadores, tras las de 1975, 1976 y 2008, y revive los recuerdos del título que logró hace 17 años, el único para un equipo ecuatoriano.

El Rey de copas de Ecuador, dirigido por el brasileño Tiago Nunes, se medirá el 22 de octubre en los 2.850 metros de altitud de Quito a Palmeiras, que por ser el mejor en la fase de grupos definirá la serie el 29 del mismo mes en Sao Paulo.

El Verdão arrasó el miércoles a River Plate con un global de 5-2 y confirmó una hegemonía brasileña para la que Liga de Quito parece tener el antídoto, luego de eliminar a Botafogo en octavos y a Sao Paulo en cuartos.

El duelo también será una pugna de dos billeteras muy dispares, con el plantel de Liga de Quito valorado en unos 20 millones de dólares y el de Palmeiras que supera los 200 millones de dólares y que tiene a Vitor Roque, el fichaje más caro en la historia del fútbol suramericano.

- El último argentino, contra las cuerdas -

En el último partido de los cuartos, el poderoso Flamengo visitaba a Estudiantes de La Plata (00H30 GMT del viernes) con la sensación de haberle perdonado la vida en la ida al ganar solamente 2-1.

Estudiantes, que desempolvó para esta edición la mística copera que lo llevó a conquistar cuatro Libertadores (1968, 1969, 1970 y 2009), hizo un buen negocio en el Maracaná al resistir un 2-0 abajo en los primeros 10 minutos y luego dejar la serie abierta con un descuento agónico al minuto 90+1.

El Fla recuperó a Jorginho y al ecuatoriano Gonzalo Plata, habilitado tras la anulación de su expulsión, y llega como líder del Brasileirão pese a rotar titulares.

"Nosotros sabemos cómo agrandarnos. Ellos juegan bien, y así y todo, estamos a un gol", anticipó Eduardo Domínguez, DT de Estudiantes, que sin figuras rutilantes apelará al mismo corazón con el que derrotó en fase de grupos a otro brasileño, el campeón defensor Botafogo.

- Racing, ya instalado -

Al ganador de Flamengo y Estudiantes ya lo espera Racing en semifinales, luego de derrotar el martes (global 2-0) a Vélez Sarsfield en un cruce que lo catapulta como candidato al título.

Los dirigidos por Gustavo Costas, hincha y símbolo del club de Avellaneda, siguen haciendo historia al llegar a una semifinal de Libertadores después de 28 años, y tras conquistar la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.

"Tenemos que pensar que todavía no ganamos nada", insistió el entrenador tras avanzar a una serie que definirá en casa.