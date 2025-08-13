Comesaña se despide de su mejor Masters 1000 con derrota ante Rublev

El argentino Francisco Comesaña cayó el miércoles frente al ruso Andrey Rublev en los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati, donde estaba firmando la mejor actuación de su carrera a este nivel.

Rublev, número 11 de la ATP, acabó con el recorrido de Comesaña (71) con un rotundo triunfo por 6-2 y 6-3 en apenas 64 minutos de juego.

El ruso, ganador de dos títulos de Masters 1000, será el rival en cuartos de final del español Carlos Alcaraz, contra quien ha perdido en tres de sus cuatro enfrentamientos anteriores.

Comesaña se estrenaba a sus 24 años en unos octavos de Masters 1000, una categoría inferior a los torneos de Grand Slam.

Su derrota deja al tenis latinoamericano huérfano de representante en Cincinnati, el torneo de antesala del Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam del año.