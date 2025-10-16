Comesaña cae en el tiebreak en Bruselas ante el local Collignon

El tenista argentino Francisco Comesaña, 68º en la clasificación ATP, se despidió este miércoles del torneo de Bruselas al perder en octavos de final ante el belga Raphaël Collignon (90º).

El jugador de Mar del Plata, de 25 años, perdió en el tiebreak del tercer set en un juego que se saldó 7-5, 3-6 y 7-6 (12/10) a favor del local.

Su derrota deja al torneo ATP 250 de la capital belga, que se juega en superficie dura, sin representación sudamericana.

Antes cayeron en primera ronda el también argentino Sebastián Báez (ante el francés Valentin Royer) y el brasileño João Fonseca (contra el neerlandés Botic Van de Zandschulp).

El español Alejandro Davidovich (20º), verdugo del estadounidense Marcos Giron (54º) por 6-7 (5/7), 6-1 y 6-4, será el rival de Collignon en cuartos de final.

-- Resultados del miércoles en el ATP 250 de Bruselas:

- Individual masculino - Primera ronda:

Yannick Hanfmann (GER) derrotó a Matteo Arnaldi (ITA) 6-7 (4/7), 6-4, 6-4

Nikoloz Basilashvili (GEO) a Quentin Halys (FRA) 6-4, 6-4

Damir Dzumhur (BIH) a Federico Cinà (ITA) 6-7 (5/7), 6-2, 7-6 (7/3)

- Individual masculino - Segunda ronda:

Jirí Lehecka (CZE/N.3) derrotó a Gilles Arnaud Bailly (BEL) 6-3, 6-2

Benjamin Bonzi (FRA) a Valentin Royer (FRA) 7-6 (7/3), 4-6, 6-1

Raphaël Collignon (BEL) a Francisco Comesaña (ARG) 7-5, 3-6, 7-6 (12/10)

Alejandro Davidovich Fokina (ESP/N.4) a Marcos Giron (USA) 6-7 (5/7), 6-1, 6-4