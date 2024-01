Colombia reclamará "con firmeza" por pérdida de los Panamericanos-2027

Colombia reclamará "con firmeza" tras perder la sede de los Juegos Panamericanos de 2027 y planea "tomar acciones" administrativas ante Panam Sports, que retiró a Barranquilla como organizador de la competencia, dijo este jueves presidente del comité olímpico local en entrevista con la AFP.

La organización a cargo del certamen multideportivo más importante de América oficializó el miércoles que la caribeña ya no acogerá la próxima edición por "incumplimientos" en el contrato por parte de Colombia.

El presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC), Ciro Solano, reconoció en una entrevista que el gobierno no destinó unos cuatro millones de dólares a Panam Sports antes del 31 de diciembre, como estaba acordado, pero se quejó de la decisión "indeclinable" de la entidad que preside el chileno Neven Ilic.

También aseguró que está molesto con Paraguay y lo acusó de entrometerse para que Barranquilla perdiera la sede.

Aunque no se ha anunciado el reemplazo, medios aseguran que podría ser Asunción.

-Revés-

Perder los Juegos significó un revés para el presidente izquierdista Gustavo Petro, que desde su llegada al poder, en agosto de 2022, no se había mostrado del todo convencido de invertir ese dinero.

Incluso había planteado descentralizar la justas de Barranquilla y disputarlas en diferentes ciudades del Caribe.

El presidente guarda un silencio inusual ante la decisión de Panam Sports, pero la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, deberá dar explicaciones a la Procuraduría, el órgano estatal que vigila a los funcionarios, que la llamó a dar su versión del escándalo y la oposición en el Congreso planea someterla a una moción de censura.

Aquí algunos tramos de la conversación con Ciro Solano:

Pregunta: ¿Habrá reclamos por parte de Colombia ante la decisión de Panam Sports?

Respuesta: "Nosotros estamos expectantes porque el daño es grande para la imagen de Colombia, para el país deportivo, para el mismo pueblo colombiano. Vamos a tomar las acciones, queremos hacer todo amistosamente, todavía tenemos esperanza en recuperar los Juegos. (...) Aunque ellos tienen bastantes argumentos por la decisión que tomaron nosotros como Comité pedimos ser escuchados".

"Buscaremos los mecanismos, las estrategias para llegar a convencer a Neven (Ilic), a los países porque esto finalmente lo ratifica la asamblea (de Panam Sports) (...) y esta es una asamblea que debía hacerse en el mes de febrero".

P: ¿Se trata de acciones administrativas y no de acciones legales?

R: "Es correcto, legales no (...) queremos ser prudentes, pero con firmeza vamos a reclamar ese derecho (de ser sede) que fue asignado hace dos años y medio, independiente de los inconvenientes que hayamos tenido".

P: ¿Habrá sanciones administrativas o deportivas contra Colombia por los incumplimientos del contrato?

R: "Yo he hablado con el presidente Neven y me dice que no y yo estoy seguro que no porque no se constituyeron las pólizas (...) no habría reclamación de daños y perjuicios por Panam Sports (...) y segundo en temas de acciones deportivas nunca se ha hablado porque los deportistas no tienen la culpa de esta situación.

P: ¿Por qué está molesto con Paraguay?

R: "Porque Paraguay desde agosto está insistiendo en hacer los Juegos y yo creo que en esto hay que ser solidario (...) acá en vez de ser solidario han estado siempre como a la expectativa de quitarnos a Colombia los Juegos, esa es la percepción que tenemos (...) eso genera cierta molestia porque la verdad que es el concepto del olimpismo es juego limpio, solidaridad, apoyo".

P: ¿Intentaron ante Panam Sports no perder la sede?

R: "Yo siempre vi la voluntad del gobierno encabezada por la ministra (...) (pero) el 26 (de diciembre) prende las alarmas y me dice que va a ser difícil que Hacienda le gire los recursos. Obviamente nos invade la preocupación y nos empezamos a mover, ella llama a Neven y Neven le dice que no, que hay que cumplir con los plazos".

P: ¿Descarta un saboteo desde Colombia?

R: "Yo no tuve esa sensación, yo lo que yo vi era que los estamentos, los actores estaban comprometidos. De pronto no saboteo pero de pronto sí hubo algún descuido".