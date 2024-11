Coe confía en el Ultimate Championship para innovar en el atletismo

La nueva competición bautizada como Ultimate Championship, que arrancará en 2026, fue desvelada este viernes por la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics), cuyo presidente confía en que "cambie las reglas del juego" en el atletismo.

"La nueva competición Ultimate Championship en 2026 será el summum de la excelencia en un año en el que no habrá Mundial o Juegos Olímpicos (...) y será un trampolín para la innovación" en este deporte, declaró Coe en una conferencia de prensa en Budapest.

La primera edición de esa competición tendrá lugar del 11 al 13 de septiembre de 2026 en la capital húngara. Se organizará luego cada dos años para responder a la ambición de World Athletics de tener un gran evento cada año.

Sus Mundiales se disputan en cada año impar y cada cuatro años el atletismo tiene gran cita anual los Juegos Olímpicos, como ha ocurrido en este 2024 en París.

La instancia anunció además una dotación "récord" de 10 millones de dólares [9,6 millones de euros], "la más importante nunca antes ofrecida en el atletismo", ya que cada vencedor debería recibir 150.000 dólares.

Casi 400 atletas se enfrentarán para convertirse en los "campeones definitivos", con pruebas como los 100 metros, los 800 metros, el salto con garrocha, el salto alto y un nuevo relevo mixto de 4x100 metros.

El Ultimate Championship tendrá lugar después de las finales del circuito de la Liga de Diamante.

"Aunque hay menos pruebas, habrá 26 individuales que se disputarán en el espacio de tres veladas solamente, por lo que el ritmo será frenético", estimó el doble campeón olímpico del salto con garrocha, el sueco Armand Duplantis.

"Nada puede compararse a competir ante una grada llena. Cualquiera que me conozca o me haya visto competir sabe que es ahí donde me crezco", señaló el plusmarquista mundial del salto con garrocha.

- Nuevos formatos -

Los atletas participarán de manera individual y también mediante equipos nacionales.

"Queremos ofrecer a nuestros fans un atletismo como no han visto nunca antes, con los mejores enfrentándose en un festival de deporte lleno de pasión, con sonido, luz e innovación", añadió Coe.

La conferencia de prensa de Coe fue en el estadio de la capital húngara que albergó en agosto de 2023 el último Mundial.

"Este nuevo evento cambiará las reglas para nuestro deporte y para nuestros atletas", se ilusionó el exatleta británico, confiando en que el formato ideado puede "llegar a la gente que nunca antes vio atletismo".

El anuncio de esta nueva competición llega después de que el exatleta estadounidense Michael Johnson revelara los detalles de un nuevo circuito de reuniones, el Grand Slam Track, centrado en las carreras en pista y con cuatro etapas, Kingston, Miami, Filadelfia y Los Ángeles.

Ese Grand Slam Track se estrenará en 2025 y algunos lo presentan como un competidor de la actual Liga de Diamante, el circuito de las principales reuniones de atletismo de World Athletics.