Clavadistas mexicanas pasan a la final individual de París-2024

Las mexicanas Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez sufrieron este lunes para ganar su acceso a la final de la competencia individual femenina de clavados desde plataforma de 10 m en los Juegos Olímpicos de París-2024, liderada por las todopoderosas chinas.

Muestra de la dificultad, el público presente en el Centro Acuático Olímpico de Saint-Denis, al norte de París, acogió al grito de "¡México! ¡México!" el quinto y último salto de dificultad 3.2 de Agúndez, que le dio uno de los 12 boletos de la final.

"Fue una competencia llena de emociones, de mucha adrenalina (...) Sé que el público mexicano lo vivió así, pero imaginen como lo viví yo. Me dije: No quiero que sean estos mis últimos clavados en París", aseguró la clavadista de 24 años.

Pese a que el primer clavado la propulsó a la séptima posición, Agúndez estaba fuera de la final al término de la cuarta tanda tras un mal segundo salto. Finalmente, acabó novena, con 295 puntos, en su segunda participación olímpica.

"No lo esperaba, pero en ese momento me recargué en el apoyo de mi entrenador" y "me dio la fuerza para subirme a la plataforma" y continuar, aseguró la clavadista, que finalizó cuarta en la misma final de Tokio-2020.

Su compañera Orozco, que con 27 años disputa sus cuartos y últimos Juegos Olímpicos, también tuvo que remontar el puesto 16 de 18 que obtuvo con un fallido primer clavado de dificultad 3, pero logró finalizar en la 5ª posición, con 312 puntos.

"En la final todo puede pasar (...) Las dos somos capaces y hay que darle", agregó 'Ale', quien arrancó su carrera olímpica con una plata en clavados sincronizados desde plataforma de 10 m en Londres-2012, con su entonces dupla Paola Espinosa.

- China, en cabeza -

Las aztecas enfrentarán sobre todo a las potentes chinas Quan Hongchan y Chen Yuxi, oro en clavados sincronizados en París-2024 y que buscan un nuevo metal dorado para China en la final individual del martes (13H00 GMT).

Quan, de 17 años, parece encaminada a mantener el oro conquistado en Tokio-2020 tras lograr 421.05 puntos, con su compatriota Chen, de 18 años y 403.05 puntos, como escolta al igual que hace tres años.

La lucha por el tercer escalón del podio está más abierta, pero en semifinales brilló la británica Andrea Spendolini, que finalizó en tercera posición con 367 puntos.

La española Ana Carvajal (14ª) y la cubana Anisley García (16ª) no pasaron el corte.

El equipo de clavados, el que más metales olímpicos ha brindado a México, llegó a París-2024 con importantes bazas para asaltar el podio, pero por el momento sólo logró una plata en sincronizados masculinos desde trampolín de 3 m.

Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya se quedaron el lunes a 2.07 puntos de arrebatar el oro a la dupla china formada por Long Daoyi y Wang Zongyuan. Orozco y Agúndez no pudieron por su parte repetir el bronce en sincronizados de Tokio-2020 y terminaron quintas.