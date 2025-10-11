Cientos de manifestantes propalestinos antes del partido entre Noruega e Israel

Varios cientos de personas se manifestaron al grito de "Free Palestine" (Libertad para Palestina) y protestar contra el "genocidio" en Gaza este sábado en Oslo, unas horas antes del partido de clasificación para el Mundial 2026 entre Noruega e Israel, constató la AFP.

Kufiya al cuello (el tradicional tocado palestino) y ondeando banderas palestinas, los manifestantes se reunieron en el centro de la capital noruega antes de desfilar al estadio de Ullevaal, en un ambiente de calma pese al encendido de bengalas.

"El mensaje que queremos pasar hoy es que sacamos la tarjeta roja contra Israel, contra el apartheid y contra el genocidio", declaró a la AFP Line Khateeb, presidenta del Comité Noruego para Palestina, una de las organizaciones promotoras de la movilización.

"Nos negamos a que el fútbol se utilice para blanquear crímenes de guerra, como ocurre hoy con la participación de Israel en los partidos de clasificación para el Mundial", añadió.

En la manifestación se exhibieron carteles con mensajes como "Excluyan a Israel del fútbol internacional", "Del río al mar", "Tarjeta roja a Israel" o "Esto es un genocidio, no una guerra".

Los organizadores decidieron mantener la manifestación pese al acuerdo de alto el fuego en Gaza alcanzado el jueves entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás.

"Esto no pone fin a la ocupación. No significa que Cisjordania sea libre. No significa que Palestina sea libre. Debemos seguir presionando e imponer sanciones a Israel para hacerles responsables y así Palestina sea realmente libre", insistió Khateeb.

El partido se disputa en condiciones de máxima seguridad. Numerosos policías a caballo y agentes antidisturbios están desplegados en los alrededores del estadio, observó un periodista de la AFP.

La presidenta de la federación noruega de fútbol, Lise Klaveness, indicó recientemente estar trabajando "para que Israel sea sancionado".

"Personalmente, creo que si Rusia está excluida, Israel también debería estarlo", afirmó en un podcast.

Pocos días después de la invasión de Ucrania por el ejército ruso en febrero de 2022, la UEFA y la FIFA excluyeron conjuntamente a la selección y los clubes rusos de todas competiciones internacionales, una sanción que aún sigue vigente.

Los ingresos por taquilla del partido Noruega-Israel se donarán a Médicos sin Fronteras (MSF), anunció la Federación Noruega de Fútbol.

Con cinco victorias en cinco partidos, Noruega lidera el Grupo I por delante de Italia e Israel.