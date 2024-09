Ciclista belga Wout Van Aert firma "para siempre" con el equipo Visma

El belga Wout Van Aert, una de las grandes estrellas del pelotón ciclista, anunció este miércoles que renovaría "para siempre" su contrato con el equipo Visma-Lease a Bike, que acababa en 2026.

"Me siento como en casa en este equipo. Es único y lo disfruto desde hace cinco años. Es por ello que he decidido quedarme aquí para siempre y eso me hace muy feliz", declaró el corredor flamenco de 30 años en un comunicado.

Cuando se especulaba con un posible fichaje por el Red Bull-Bora Hansgrohe, Van Aert decide acabar su carrera en el equipo neerlandés que le fichó en 2019 y en el que continuará ejerciendo alguna labor una vez ponga punto final a su carrera deportiva.

Un contrato vitalicio "es algo único en nuestro deporte, pero las dos partes no hemos necesitado mucho tiempo para pensarlo", declaró en el comunicado el patrón de la formación, Richard Plugge, sin desvelar las condiciones económicas del acuerdo.

En los últimos años, Van Aert se ha convertido en uno de los mejores corredores del mundo y sin duda en el más completo, capaz de ganar al esprint, imponerse en etapas de montaña como la que acabó en el Mont Ventoux en el Tour de Francia de 2021, en contrarreloj y en las clásicas de un día.

Además de sus triunfos (entre los que destacan nueve etapas en el Tour), "Wout se ha convertido en un elemento indispensable de nuestro equipo, en un líder y en un compañero que hace mejores a los otros ciclistas", destacó Plugge, que también cuenta en su equipo con el danés Jonas Vingegaard, doble ganador del Tour en 2022 y 2023.