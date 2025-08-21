Ciclismo consigue cupo para Ruanda

ML | Panamá se ubicó en el puesto 40 de los mejores del ciclismo en el mundo, lo que le valió la obtención de un cupo para el próximo Mundial de esta disciplina que tendrá como escenario la ciudad de Kigali, capital de Ruanda, entre el 21 y 28 de septiembre de 2025.

Esta será la séptima participación consecutiva que los pedalistas panameños formarán parte del pelotón en una cita mundialista, a la cual han asistido, con el transcurrir de los años, en categorías Élite, Sub-23 y Junior. El último en hacerlo fue el santeño Roberto Carlos González en el 2024, en Zúrich.

Panamá está en el primer lugar entre los países de Centroamérica, con un total de 859.85 puntos. A nivel de América, el ciclismo panameño se ubica en la octava posición del ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI), el cual es encabezado por los Estados Unidos.

En cuanto a la Élite, categoría que tendremos en Ruanda, el cronograma de competencia indica que el 21 de septiembre se correrá la contrarreloj individual y el 28 de septiembre la prueba de fondo en carretera.