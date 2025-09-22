Chus Mateo, nuevo seleccionador español de básquetbol

La Federación Española de Baloncesto (FEB) anunció este lunes en sus redes sociales que Chus Mateo sustituirá como nuevo seleccionador español de básquetbol a Sergio Scariolo, que ha pasado a ser entrenador del Real Madrid.

Según la prensa española, el acuerdo vincula al técnico madrileño, de 56 años, hasta 2029 y será presentado el martes de manera oficial.

Mateo llega tras tres temporadas el frente del banquillo del Real Madrid y dejar el club blanco al término de su contrato la pasada temporada.

Durante su etapa al frente del equipo blanco logró seis títulos en tres años: una Euroliga, dos ligas, dos supercopas de España y una Copa del Rey.

El técnico llega a la selección con la dificil misión de sustituir a Scariolo, que pese al fiasco del último Eurobasket (eliminación en la fase de grupos), fue el seleccionador de la etapa más brillante de la selección española.

En dos etapas al frente de España (2009-2012 y desde 2015 a 2025), el técnico lombardo de 64 años logró, entre otros éxitos, un título mundial (2019) y cuatro oros del Eurobasket (2009, 2011, 2015, 2022), así como a la plata olímpica de 2012 y al bronce olímpico de 2016.