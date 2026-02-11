Deportes

Chloe Kim y Queralt Castellet pasan a la final olímpica de snowboard halfpipe

Queralt Castellet durante la ronda de clasificación del snowboard halfpipe en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina. En Livigno (norte de Italia), el 11 de febrero de 2026 Jeff PACHOUD
AFP
11 de febrero de 2026

Sin sobresaltos, la estadounidense Chloe Kim y la española Queralt Castellet, vigentes campeona y subcampeona olímpicas de la prueba, se clasificaron este miércoles para la final del snowboard halfpipe femenino de los Juegos de Milán-Cortina.

Kim, california de 25 años y de padres surcoreanos, aspira a un tercer oro consecutivo y fue la mejor de la ronda clasificatoria llegando a 90,25 puntos en su primer run, suficiente para liderar con autoridad en el snowpark de Livigno y ganar confianza antes de la final del jueves.

Castellet, de 36 años y que disputa sus sextos Juegos Olímpicos, obtuvo el séptimo mejor resultado de la ronda, con un mejor run de 81,00 puntos, lo que le permitió entrar sin apuros entre las doce mejores, que se disputarán las medallas.

