Chile desafiará a España y Brasil se despide en la primera ronda de la Davis

Alemania, Gran Bretaña, Croacia, Chile y Austria avanzaron a la segunda ronda de la Copa Davis 2026, la anterior a la Final 8, en la que Brasil, sin su joya João Fonseca, se despidió tras caer este sábado en tierra de Canadá.

La Roja de Carlos Alcaraz, actual subcampeón del torneo de tenis por equipos, luchará en septiembre por el pase a la final de Bolonia contra Chile, que este sábado selló a favor su serie contra Serbia con un contundente 4-0.

Los locales aseguraron la llave en la arcilla de Santiago gracias a un doble 6-4 propinado por Tomás Barrios Vera y Nicolás Jarry a la dupla serbia conformada por Matej e Ivan Sabanov.

Caída la noche Matías Soto, en un duelo anecdótico, despidió a los serbios al vencer 6-7 (2/7), 7-6 (7/4) y 10-7 a Branko Djuric.

Un día antes el propio Barrios Vera y Alejandro Tabilo prácticamente aseguraran el boleto tras vencer, respectivamente, a Dusan Lajovic por 7-5, 7-6 (9/7) y a Ognjen Milic por 6-7 (3/7), 6-2, 6-4.

"Estamos contentos de seguir pasando etapas y nuevamente vamos a estar dentro de los 16 mejores equipos del mundo", celebró el capitán chileno, Nicolás Massú.

- Brasil y Perú dicen adiós -

Brasil no pudo sostener la ventaja parcial (2-1) que tuvo frente al equipo canadiense, que aprovechó su localía en Vancouver para dar vuelta a la manija y celebrar un 3-2 gracias al triunfo definitivo de Liam Draxl sobre Gustavo Heide por 6-3, 6-4.

Con la baja de Fonseca, su mejor hombre, por razones físicas, los brasileños apuntaron a un equipo de poco renombre que llegó a ilusionarlos tras las victorias de Heide en individuales y la de Orlando Luz y Rafael Matos en dobles.

Pero Draxl les amargó el fin de semana al sumar dos de los tres puntos de Canadá, que enfrentará a Francia o Eslovaquia (1-1) en la siguiente fase.

Alemania, por su parte, liquidó su serie ante Perú en Düsseldorf por 4-0.

Tras dejar la mesa servida el viernes, la dupla Kevin Krawietz-Tim Puetz completó la faena al derrotar a Ignacio Buse y Arklon Puertas del Pino por 6-0, 2-6, 6-4. Después, el local de 18 años Justin Engel venció a Gonzalo Bueno, que abandonó antes del inicio del tercer set.

"Todos sumaron puntos para el equipo, y eso siempre es especial cuando se trata de un esfuerzo colectivo", dijo el capitán germano, Michael Kohlmann.

Su rival en la siguiente instancia, Croacia, venció por 3-1 de local a una dura Dinamarca, mientras que Austria logró una festejada victoria de visita en Tokio ante Japón.

Los austriacos se batirán con Bélgica o Bulgaria, cuya serie va 2-0 a favor de los belgas.

- Argentina, mano a mano -

Argentina, mientras tanto, también sin sus mejores raquetas, igualaba su llave 1-1 ante Corea del Sur en el puerto surcoreano de Busan.

El otro representante sudamericano en esta primera ronda, Ecuador, recibía desde este sábado a Australia en el Quito Tenis y Golf Club, en cancha de arcilla.

Los ecuatorianos van 2-0 arriba tras las victorias en individuales de Álvaro Guillén Meza sobre Rinky Hijikata por 6-4, 1-6, 6-4 y de Andrés Andrade frente a James Duckworth por 3-6, 6-3, 7-5.

Gran Bretaña fue el primero en conseguir su boleto al vencer entre jueves y viernes a Noruega en Oslo por un claro 4-0.

Jack Draper y Cameron Norrie le dieron el jueves los primeros dos puntos a los británicos en individuales y Julian Cash y Lloyd Glasspool consiguieron la unidad decisiva el viernes en el dobles, al vencer a los locales Viktor Durasovic y Lukas Hellum Lilleengen por 6-2, 2-6, 7-6 (7/5).

Jacob Fearnley, en partido para la estadística, le dio el cuarto punto a los británicos, que lucharán en segunda ronda frente a Ecuador o Australia.

La Final 8 de la Copa Davis 2026 se jugará en noviembre en Bolonia, instancia en la que ya está sembrada Italia, vigente triple campeón.