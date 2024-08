Cheptegei se corona en el estreno del atletismo en el Estadio de Francia

El atletismo tuvo este viernes su primer día de competición olímpica en el Estadio de Francia, donde el ugandés Joshua Cheptegei se llevó el oro en los 10.000 metros, en la única final programada en esta jornada.

Un día después de que la marcha levantara el telón a los pies de la Torre Eiffel, figuras como la velocista Sha'Carri Richardson o la fondista Sifan Hassan levantaron al público de sus butacas en el estadio en sus primeras salidas a la pista, donde la final de los diez kilómetros en pista cerró la velada convirtiendo a Cheptegei en el gran protagonista.

El ugandés, vigente triple campeón mundial de esta prueba, había sido campeón olímpico en Tokio en 5.000 metros, pero no en los 10.000, donde tuvo que conformarse con la plata, derrotado entonces por el etíope Selemon Barega, que ahora solo pudo ser séptimo.

Cheptegei acompañó además su oro de un récord olímpico (26:43.44), para superar en el podio al etíope Berihu Aregawi (26:43.44) y al estadounidense Grant Fisher (26:43.44).

"Hace dieciséis años vi al inmenso Kenenisa Bekele ganar en Pekín [en los Juegos Olímpicos de 2008]. Eso plantó la semilla en mi corazón. Desde entonces quería ser campeón olímpico", dijo el ugandés en alusión al legendario fondista etíope, al que arrebató el récord olímpico.

- Primer paso de Richardson -

Antes de esa final, el resto de la competición había estado compuesto por rondas clasificatorias, donde varias figuras tuvieron una buena primera toma de contacto con la pista.

La estadounidense Sha'Carri Richardson, gran favorita para coronarse el sábado en los 100 metros, superó las series y se clasificó a semifinales con un tiempo de 10 segundos y 94 centésimas.

La texana de 24 años, vigente campeona del mundo, fue la cuarta mejor de la ronda sin tener que forzar la máquina.

El resto de favoritas también avanzaron, entre ellas la veterana Shelly-Ann Fraser-Pryce, un mito del atletismo que a sus 37 años se despide de los Juegos Olímpicos en esta edición, la quinta seguida a la que acude.

- Hassan inicia su tríptico -

Otra presencia muy esperada era la de Sifan Hassan. La neerlandesa se ha autoimpuesto el 'más difícil todavía' en estos Juegos, donde está inscrita en 5.000, 10.000 metros y maratón.

Un tríptico que hace soñar a los aficionados y que hace pensar en los tres oros logrados por la leyenda checa Emil Zatopek en los Juegos de Helsinki-1952.

La primera salida a la pista era este viernes con las series de 5.000, donde se clasificó siendo segunda de la suya (14:57.65), solo superada por la keniana Faith Kipyegon (14:57.56).

"Es la curiosidad lo que me empuja a hacer todas estas carreras. Cuando estoy en casa siempre tengo ganas de hacer cuatro o cinco pruebas. Y una vez en el estadio me pregunto que por qué hago eso, por qué he decidido algo así. ¡No tendría que haberlo hecho!", dijo Hassan bromeando y con una sonrisa.

También accedieron a las finales en sus pruebas otros favoritos como el estadounidense Ryan Crouser (lanzamiento de bala) o la ucraniana Yaroslava Mahuchikh (salto alto).

En el triple salto femenino, donde el trono está vacante por la baja por lesión de la venezolana Yulimar Rojas, aspirantes como la española Ana Peleteiro y la cubana Leyanis Pérez también superaron la ronda clasificatoria.

- Primer récord mundial -

La pista violeta del Estadio de Francia no tuvo que esperar mucho para vivir su primer récord mundial: en las series de los relevos 4x400 metros mixto, Estados Unidos mejoró la plusmarca de esta joven prueba, que se disputa con muy poca frecuencia.

Con un crono de 3 minutos, 7 segundos y 41 centésimas, el cuarteto formado por Vernon Norwood, Shamier Little, Bryce Deadmon y Kaylyn Brown mejoraron el anterior récord, en poder también de su país desde el año pasado y que era de 3:08.80.

Estados Unidos aspirará a seguir mejorando el récord el sábado en una final en la que no estará República Dominicana, plata olímpica en esta prueba en 2021 y que fue eliminada tras ser última de su serie. No participó la 'Gacela' Marileidy Paulino, que se reservó para la prueba individual de 400 metros.