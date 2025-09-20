Chebet vence a Kipyegon en 5.000 m y sella el doblete del fondo

Después de su oro el pasado sábado en los 10.000 metros, la keniana Beatrice Chebet logró también el título mundial en los 5.000 metros, este sábado en Tokio, y selló así el doblete del fondo femenino en esta edición.

La campeona olímpica y plusmarquista mundial Chebet (14:54.36) ganó así el pulso a su compatriota y defensora del título Faith Kipyegon (14:55.07), ganadora de los 1.500 metros en esta edición y que esta vez se quedó con la plata, mientras que el bronce fue para la italiana Nadia Battocletti (14:55.42).

Chebet reedita así en este Mundial el mismo doblete del fondo que firmó el año pasado en los Juegos Olímpicos de París.

No había ninguna mujer que lograra ganar los 5.000 y los 10.000 metros en el mismo Mundial desde que lo hiciera su compatriota Vivian Cheruiyot en Daegu 2011.

En la carrera de este sábado, el pelotón corrió al trote toda la primera parte de la carrera, antes de ir acelerando progresivamente.

Cuando el toque de campana marcó la última vuelta, Chebet y Kipyegon, muy amigas, iban codo a codo en pugna por la victoria.

Pero en esos últimos 400 metros Chebet aprovechó su potencia de aceleración para dejar ligeramente a atrás a su compatriota.

Al cruzar la línea, ambas se fundieron en un abrazo.

El año ha sido espectacular para Chebet, que a principios de julio batió el récord del mundo de los 5.000 metros en Eugene (Estados Unidos), con un crono de 13 minutos, 58 segundos y 6 centésimas.

En los 10.000 metros se convirtió el año pasado en la primera mujer en correr en menos de 29 minutos (28:54.14, récord del mundo).

La española Marta García consiguió terminar en el séptimo puesto (15:01.02).