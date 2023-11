Cerúndolo y su 'versión zen' para seguir creciendo en 2024

Derrotado pero satisfecho, Francisco Cerúndolo, 21º jugador mundial y primera raqueta argentina, se toma merecidas vacaciones tras el mejor año de su carrera. Acaba de perder en París-Bercy contra Hubert Hurkacz (11º) pero está "muy contento": "En un rato se me va la bronca y voy a disfrutar y a valorar lo conseguido".

"Me iré a casa hoy o mañana, cuando encuentre vuelo. Ya no tengo más nada, no jugaremos Davis, así que tomaré dos o tres semanas de vacaciones para recuperar bien y limpiar la cabeza. Luego haré la pretemporada en Buenos Aires", explica este jueves en la zona mixta del Accor Arena, donde se disputa bajo techo el último Masters 1000 de la temporada, París-Bercy.

Hace unos minutos perdió 6-4 y 6-3 ante Hurkacz, uno de los jugadores del momento, ganador del Masters 1000 de Shanghai, imparable en pista rápida y bajo techo.

"Le pega duro, ahora tiene mucho confianza, ha hecho unas semanas impresionantes y tiene mucha fe en sus tiros", dijo sobre su rival, un tallo que roza los dos metros.

- 'Se disfrutó mucho' -

Por segundo día consecutivo Cerúndolo jugó en la 'Court 1', una pista anexa sin mucho espacio para moverse y en la que se juega casi sin público.

"Con jugadores como estos necesitas correr un poco más hacia atrás, pero en canchas así no puedes, hay que ir para adelante... Es así. En algunos partidos te va a beneficiar, en otros no... Hay que bancársela", explica sin acritud.

Es un 'Fran' Cerúndolo diferente al jugador temperamental al que le traicionaban las emociones en la pista. A los 25 años, tras completar dos temporadas en la 'super élite', sabe que el control mental es la clave de su crecimiento.

"Cuando juego quiero dar mi mejor versión, a veces sale, a veces no; a veces se gana, a veces se pierde... Erré unas bolas que pudieron cambiar el partido, pero esto pasa casi todas las semanas, creo que fue un gran año en todos los sentidos", señala satisfecho.

De París-Bercy se va con la cabeza alta, tras una primera ronda en la que apeó en un apretado partido al ídolo local Gael Monfils y a los 15.000 espectadores enfervorecidos con su causa. En la segunda se cobró con gran autoridad a la octava raqueta mundial Casper Ruud.

"Estoy muy contento por haber irrumpido en el Top-20, ganar otro título, conseguir victorias en Grand Slams, ante Top-10... Haré un balance más tranquilo con mi equipo y mi familia, pero fue un gran año, cumplí con mis objetivos y se disfrutó mucho", comenta.

Sobre el mejor momento de su temporada, el tenista bonaerense no duda: "Haber ganado un título en pasto, nunca imaginé ganar en hierba (Eastbourne)".

- Mejorar en los Grand Slams -

En el debe, cree que lo puede hacer "un poco mejor" en los Grand Slams, subrayando el US Open y Wimbledon (eliminado en ambos en segunda ronda), aunque recuerda que en Roland Garros estuvo "a nada" de alcanzar los cuartos -derrota en el 'tie break' del quinto set ante Holger Rune-.

"Son años de crecimiento, en 2022 terminé el 30º, ahora el 20º. Me voy a acostumbrando a en cada torneo ser un poco más favorito, todos te quieren ganar y te respetan, cambia un poco el panorama. Agarré mucha experiencia al jugar durante dos años a este nivel, así que cuando arranque el año que viene estaré preparado", avisa.

Con un tenis consistente y eléctrico, que se adapta a todas las superficies, la bandera de la nueva generación argentina de tenistas insiste en la preparación mental para seguir dando pasos de gigante.

"Es un aspecto que toma más dimensión según te vas metiendo más arriba. Todos juegan muy bien al tenis, tienen todos los tiros, están bien físicamente, por lo que las emociones y el control mental son la clave", dice.

"Aquí tengo que seguir mejorando", promete para 2024.