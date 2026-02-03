"Centremos nuestra atención" en el deporte, pide Coventry antes de los Juegos de Milán Cortina

La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, reclamó este martes a los miembros de la instancia que se concentren en el deporte para preservar la neutralidad política de los Juegos Olímpicos, a tres días de la inauguración de la edición invernal en Milán Cortina.

"Los Juegos Olímpicos y los valores que encarnan son nuestro activo más valioso", declaró la zimbabuense de 42 años, durante la apertura de la 145ª sesión del COI.

Coventry, elegida en marzo de 2025, ha puesto en marcha desde entonces un amplio proceso de consultas a todos los niveles para fijar el rumbo del movimiento olímpico, sin dejar entrever por ahora sus propias propuestas.

Bajo el mandato de su predecesor, el alemán Thomas Bach, el COI amplió su ámbito de acción imponiéndose como líder de todo el movimiento deportivo, ocupándose del impacto ambiental, los derechos humanos, la integridad de las competiciones y la lucha contra la violencia en el deporte.

"A lo largo de la campaña y en muchos de nuestros intercambios desde entonces, he escuchado el mismo mensaje de parte de muchos de ustedes: centrémonos en nuestra misión principal. Somos una organización deportiva", declaró Coventry ante el centenar de miembros de la organización.

"Entendemos la política y sabemos que no operamos en un vacío. Pero nuestro terreno de juego es el deporte. Eso significa preservar la neutralidad del deporte, un espacio donde cada atleta puede competir sin verse obstaculizado por la política", insistió.

Por ahora, Coventry ha mantenido intacta la línea de Thomas Bach respecto, por ejemplo, a los deportistas rusos: debido al conflicto en Ucrania, solo 13 podrán competir en los Juegos de Milán Cortina que comienzan el viernes, bajo bandera neutral y en pruebas individuales.

Otro de los temas en los que se espera que Coventry se posicione es el espinoso asunto de la participación de deportistas transgénero e intersexuales en las competiciones femeninas.

Este martes, Coventry se limitó a lanzar mensajes generalistas, sin entrar en estos temas: "Debemos asegurarnos de que los Juegos sigan inspirando a los jóvenes, en todas partes, que reflejen sus valores. Eso implica encontrar el equilibrio justo entre tradición e innovación".