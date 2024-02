Carrera- Caminata celebra el año del Dragón

Este año se celebra la edición once de la carrera - caminara Año Nuevo Chino, que este 2024 tiene como signo el Dragón de Madera.

Ana Chung, organizadora de la carrera, explicó que esperan superar las mil personas en esta actividad.

“Cada año la actividad es más concurrida por los paisanos y los panameños en general, porque todos celebramos el Año Nuevo Chino. Este año esperamos superar los mil participantes, cifra que logramos antes de la pandemia.

El evento tendrá lugar este domingo 18 de febrero y arranca a las 5:30 de la mañana desde el Parque Rach, de Brisas Norte.

“Empieza en punto de las 5:30 de la mañana porque hay un fenómeno muy particular con los paisanos, si no termina la carrera a las 8:30 a.m., todos se van porque tienen programado un desayuno chino ese día”, explicó Chung.

La actividad deportiva tiene dos categorías: cinco kilómetros, en los que compiten adultos (18 años y más), juvenil (entre 12 y 17 años), parejas (mixto, hombre y mujer), grupo (familia o amigos de 4 personas) y disfraces, donde este año deben llegar con un atuendo de Dragón.

La segunda categoría es la de un kilómetro, que se divide Children’s Race (entre 6 y 11 años) abuelo con nieto en coche (de bebé).

La actividad forma parte del El Festival de la Primavera, que lo compone un calendario unificado de todas las actividades que la comunidad china en Panamá realiza cada año, desde la celebración del año nuevo, contará con patrocinadores, por lo que los participantes y observadores podrán disfrutar de actividades en los diversos espacios establecidos.

Se informó que los kit´s de inscripción no se estarán otorgando el día del evento y se debe iniciar puntual.