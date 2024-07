Carapaz ofrece a Ecuador el primer maillot amarillo en el Tour de Francia

Richard Carapaz se convirtió en el primer ecuatoriano en liderar el Tour de Francia tras una tercera etapa que ganó el eritreo Biniam Girmay este lunes en Turín.

El ciclista sudamericano del EF Education arrebata la preciada prensa al esloveno Tadej Pogacar por la suma de mejores puestos. Remco Evenepoel y Jonas Vingegaard ocupan la tercera y cuarta posición respectivamente en la general.

Carapaz había quedado tercero en la edición de 2021, pero nunca había llevado el maillot amarillo.

"Es un gran día para Ecuador. Para mí, para mi equipo y para todo el mundo se trata realmente de un sueño", aseguró Carapaz.

"Estuve enfermo después de la Vuelta a Suiza, pero ahora me encuentro en mucho mejor estado de forma", destacó el ecuatoriano.

"Ayer (domingo) me sentí mucho mejor. Independientemente de lo que pase más adelante, voy a defender este maillot con todas mis fuerzas", añadió.

- Tercer africano en ganar una etapa -

Esta etapa no solo tuvo una importancia especial para Carapaz, sino también para Girmay, que ya había ganado una en el Giro de Italia.

"Desde que empecé con el ciclismo, siempre había soñado con el Tour de Francia. Ganar ahora una etapa del Tour es algo increíble. Solo cerré los ojos y esperé que al final se produjera lo mejor", declaró Girmay.

El eritreo es el tercer africano en lograr una victoria de etapa en el Tour después de los sudafricanos Daryl Impey y Rob Hunter.

Chris Froome, que ganó varias veces el maillot amarillo, nació en Kenia, pero competía como británico.

"La verdad es que no me acuerdo mucho de ello", reconoció el eritreo. "Esta victoria es para todo el mundo, para todos aquellos que me inspiraron y para todos los ciclistas eritreos".

Él dijo que se interesó por el Tour gracias a su padre. "Después de comer en julio, nuestro padre siempre nos decía: 'Venid chicos que vamos a mirar el Tour'".

La práctica del ciclismo está muy arraigada en Eritrea, debido a la influencia del colonialismo italiano.

Girmay, de 24 años y que se presenta como un fan de Peter Sagan, es un especialista de los esprints.

"Una vez vi a Sagan ganar (una etapa) y le pregunté a mi padre, si creía que algún día yo lograría ganar una etapa, él me respondió que lo conseguiría si trabajaba duro", explicó el eritreo.

Su victoria también representó la primera de su equipo, el Intermarché.

Quedó segundo el colombiano del Movistar Fernando Gaviria, mientras que el belga Arnaud De Lie completó el podio en una accidentada etapa.

Cuando faltaban poco más de dos kilómetros para la meta, se produjo una caída colectiva en que se vio implicado el esprínter Jasper Philipsen, que era uno de los favoritos para llevarse la etapa.

Pogacar se vio retrasado por esa caída y eso propició que perdiera el maillot amarillo en beneficio de Carapaz.