Carapaz, a todo o nada por el oro en la carrera de Santiago-2023

Todos los ojos y ataques probablemente se van a centrar en su figura. Pero la estrella ecuatoriana Richard Carapaz parece blindada: su cabeza está enfocada en ganar este domingo en Santiago su primera carrera de ciclismo en ruta de unos Juegos Panamericanos.

"No tengo ninguna obligación (de vencer), pero sí tengo una bonita oportunidad y no la voy a desaprovechar", dijo recientemente a la AFP.

El campeón olímpico en Tokio-2020 dio un golpe de autoridad el domingo pasado al colgarse la medalla de plata en la contrarreloj individual, en su debut en Panamericanos.

El especialista colombiano Walter Vargas, de 31 años, le robó el oro con una contundente segunda vuelta sobre el circuito callejero de la Isla de Maipo, en la región metropolitana de Santiago.

Pero Carapaz, de 30 años, que se perdió el Tour de Francia y la Vuelta a España por una fractura en la rótula izquierda, dejó una buena imagen, pese a que ni el terreno llano en el que se disputó el evento ni la modalidad son su especialidad.

Con un trazado más favorable en la competición de ruta, la Locomotora de Carchi se ilusiona con conquistar su primer oro panamericano, que se sumaría a un palmarés imponente, en el que destaca el Giro de Italia-2019.

- Aspirantes al título -

Para coronar el podio contará con el apoyo de Sebastián Novoa y Jhonatan Narváez, hombre de total confianza y excompañero en el INEOS Grenadiers.

"Hay varios equipos interesados en vencer. Al final, a la hora del día, sabremos cómo haremos la estrategia. Hay selecciones bastante fuertes y será una carrera bastante dura", afirmó Carapaz.

El colombiano Harold Tejada (Astana), el argentino Eduardo Sepúlveda (Lotto Dstny) o el venezolano Orluis Aular (Caja Rural-Seguros RGA) arrancan entre los opcionados a amargarle el sueño dorado al líder de la escuadra estadounidense EF Education-EasyPost.

"Es una carrera en la que el circuito me favorece mucho, porque la subida no es muy larga", dijo Aular, ganador en julio de la carrera de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador.

El gran fondo se disputará en un circuito que recorre parte del Parque Metropolitano de Santiago, con un ascenso al cerro San Cristóbal, a 758 metros sobre el nivel del mar.

El trayecto, que empieza y termina en la Plaza de la Aviación, en las inmediaciones del Museo de Bellas Artes, tiene curvas cerradas y varias zonas planas.

Los pedalistas tendrán una dificultad adicional: hay previsión de lluvia para ese día, aumentando el riesgo de caídas y los efectos del penetrante frío de la capital chilena.

La carrera femenina (siete giros, 122,5 km en total) empezará a las 12H00 GMT y la masculina (nueve vueltas, 157,5 km), a las 16H00 GMT. Se inscribieron 37 mujeres de 15 países y 43 hombres de 16 naciones.

- Sierra, por el tri -

Carapaz no es el único llamado a vencer en las calles santiaguinas.

La cubana Arlenis Sierra parte favorita para ganar el tricampeonato en los Juegos Panamericanos, tras los títulos obtenidos en Guadalajara-2011 y Lima-2019.

Pero la pedalista del Movistar Team de España, plata en la 'crono' individual del domingo pasado, tiene por delante a otras duras contendientes, como la estadounidense Lauren Stephens (EF Education) y la colombiana Diaña Peñuela, ambas varias veces campeonas nacionales.

La mexicana Yarely Salazar (Legion of Los Angeles) llega motivada tras conquistar dos platas en las pruebas de medio fondo de ciclismo en pista: madison y persecución por equipos femenino.

"Siempre he dicho que el objetivo principal es el oro, pero nada, esperar: si se obtiene, bien y si no, también, pero no va a hacer falta el intento", afirmó Sierra, de 30 años.