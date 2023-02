Canó, un astro en la Serie del Caribe que espera nueva oportunidad en Grandes Ligas

¿Una nueva temporada en las Grandes Ligas? ¿3.000 hits? "Dios es el que sabe", dice Robinson Canó, quien vuelve a jugar la Serie del Caribe con el campeón de su natal República Dominicana, esta vez, los Tigres del Licey.

Canó, de 40 años, tuvo un difícil 2022 en la Major League Baseball (MLB), en el que desfiló por tres equipos, Mets de Nueva York, Padres de San Diego y Bravos de Atlanta, sin consolidarse en ninguno. Se había perdido la campaña anterior por una suspensión por dopaje.

"No fue como uno, como un jugador acostumbrado a jugar todos los días, quiere; pero siempre agradecido con Dios. Me ha dado más de lo que merezco en la vida", expresa el segunda base, ocho veces All Star en la gran carpa y campeón de la Serie Mundial con los Yanquis de Nueva York en 2009, en declaraciones a la prensa en el estadio de La Rinconada, en Caracas, Venezuela.

Solo tuvo 33 presentaciones, con 15 hits y cuatro boletos en 104 viajes al plato.

Canó, en 17 zafras en la MLB, batea para .301, con 2.639 inatrapables, 572 dobles, 33 triples y 335 jonrones. Colecciona 1.306 carreras impulsadas y 1.262 anotadas.

- Piezas para ser campeones -

El béisbol invernal ha sido un oasis para Canó en tiempos de complicaciones en las Grandes Ligas.

Pelotero de Estrellas Orientales en la liga dominicana, el infielder se ha convertido en habitual refuerzo en la Serie del Caribe y obtuvo el campeonato de la edición de 2021 con Águilas Cibaeñas y el subcampeonato en la de 2022 con Gigantes del Cibao. Retorna ahora con el Licey.

"Creo que tenemos las piezas para hacer un buen trabajo", comenta.

El desempeño de Canó en el clásico caribeño ha sido sólido: bateó para .417, con ocho remolcadas y tres anotadas, en siete juegos el año pasado y había ligado para .368 en seis compromisos el anterior.

"Lo importante es embasarme y hacer mi trabajo cuando tenga gente en posición anotadora".

No empezaron bien las cosas, sin embargo, en esta Serie del Caribe: Licey perdió 5x4 ante los Cañeros de Los Mochis, de México. Canó se fue de 4-1.

- Meta lejana -

Hay una meta que parece cada vez más distante para Canó: llegar a 3.000 hits en las Mayores. Su edad y su bajón atentan contra él.

"Muy pocos lo han hecho. Dios es el que sabe. Hay que tener primero el chance de volver a jugar", reconoce con humildad cuando un periodista le pregunta al respecto.

La cifra ha sido alcanzada por apenas 33 beisbolistas en la historia de las Grandes Ligas, el último de ellos el venezolano Miguel Cabrera, en 2022, con los Tigres de Detroit. Solo siete han sido latinoamericanos: Albert Pujols (3.384), Adrián Beltré (3.166), Alex Rodríguez (3.115), Rod Carew (3.053), Rafael Palmeiro (3.020), Roberto Clemente (3.000) y el propio Cabrera.

"Mis felicidades para Miguel. He sido siempre un gran admirador de la carrera de Miguel. Todos sabemos la clase de jugador que es".