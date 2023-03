Campeonato Panamericano de Clubes de Botes de Dragón se realizará en la Calzada de Amador

La ciudad de Panamá será la sede del Campeonato Panamericano de Clubes de Botes de Dragón, evento de categoría mundial, que se desarrolla del 16 al 19 de marzo de 2023 en la Calzada de Amador, con la participación de 92 equipos que representan a 10 países, informó Fermín Chan, presidente del Centro Cultural Chino Panameño y del Comité Organizador en general.

“Los equipos de los diferentes países competirán en las siguientes categorías: Sub 18 y Sub 24; Categoría Premier, Senior A, B y C. La categoría Sobrevivientes de Cáncer la conforman 7 equipos, distribuidos en: 3 equipos por Panamá, 1 por Colombia, 2 de Argentina y 1 de Brasil. Los 2000 metros competirán el jueves, 1000 metros el viernes, 500 metros el sábado y 200 metros el domingo”, detalló Ciro Loo, director técnico de este Campeonato.

Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, México, Panamá, Puerto Rico y Trinidad y Tobago son los países que competirán en este magno evento que representa un importante ingreso económico para el país, por la alta ocupación hotelera, las tasas de aeropuerto, activación del turismo y la promoción de la cultura panameña ante el mundo, agregaron los organizadores.

Los horarios de las carreras serán de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. los días jueves y viernes, mientras que para los días sábado y domingo iniciarán a las 7:30 a.m. hasta las 5:00 p.m.

La inauguración del evento será este miércoles, 15 de marzo, a las 3:00 p.m. en el Gimnasio del Centro Cultural Chino Panameño, donde desfilarán todas las delegaciones de los distintos países y se realizará el acto protocolar del despertar de los dragones con la pintada de los ojos.

En tanto, la clausura del evento será con una cena en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa en el Hotel El Panamá, a las 7:30 p.m. el día domingo, 19 de marzo.

Más de mil personas entre atletas de distintas delegaciones y acompañantes empezaron a llegar al país desde el lunes 13 de marzo para aprovechar y hacer turismo, compras, degustar la gastronomía panameña y disfrutar el calor tropical de Panamá, indicaron los organizadores en un comunicado.

Sobre la competencia

Botes del Dragón es una tradición china en honor al poeta Qu Yuan quien también fue funcionario público y luego de ser despedido injustamente, se sacrificó como ofrenda arrojándose al río Milou; desde entonces los pobladores salían en su honor tocando tambores y echando bolas de arroz para que los monstruos marinos respetaran su cuerpo. Así surge esta tradición en la comunidad china, alrededor del mundo y desde hace más 6 años se celebra en Panamá.