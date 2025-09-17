Cachorros derrotan a Piratas y clasifican a los playoffs de las Grandes Ligas

Los Cachorros de Chicago vencieron 8x4 a los Piratas de Pittsburgh este miércoles y se clasificaron a los playoffs de las Grandes Ligas por primera vez desde 2020.

"Los playoffs es donde está la diversión", dijo el mánager de Chicago, Craig Counsell. "Estoy contento por los jugadores que van por primera vez, tenemos mucho trabajo pendiente en la temporada regular pero hoy vamos a celebrar".

"Este es un grupo de luchadores, también les gusta celebrar y hoy vamos a disfrutar".

Con diez partidos por jugar en la temporada regular, los Cachorros se mantienen con posibilidades de ganar la división Central de la Liga Nacional.

El venezolano Moisés Ballesteros anotó para los Cachorros su segundo cuadrangular de la temporada con un batazo al jardín derecho en la primera entrada del partido jugado en el PNC Park, en Pittsburgh.

Ballesteros, de 21 años, lleva doce partidos en las Grandes Ligas.

Esta vez, los Cachorros cumplieron con la tradicional celebración en el vestuario, algo que no sucedió en 2020 debido a los protocolos por la pandemia de covid.

"Este es mi sueño", comentó el venezolano Daniel Palencia. "Soñé con esto por tanto tiempo, nuestro objetivo es llegar a la Serie Mundial".

La última clasificación de Chicago a los playoffs en una temporada de 162 juegos fue en 2018.

En otro resultado, los Rojos de Cincinnati derrotaron 6x2 a los Cardenales de San Luis y se mantienen en la pelea por el comodín en la Liga Nacional.

Con un récord de 76 triunfos y 76 derrotas, los Rojos se ubican a dos juegos y medio de los Mets de Nueva York en la lucha por la postemporada.

El primera base Spencer Steer fue la figura del partido impulsando cinco carreras con tres imparables, incluido un jonrón de tres carreras.

- 'Checo' Pérez lanza la primera bola -

El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez fue el encargado de lanzar la primera bola previo al duelo entre los Dodgers de Los Ángeles y los Filis de Filadelfia este miércoles en el Dodger Stadium.

"Es tiempo del béisbol de los Dodgers", dijo Pérez en el tradicional grito de guerra previo a los partidos en casa de la novena angelina.

El ahora piloto de Cadillac en Fórmula 1 lanzó un "¡Viva México" que fue recibido entre aplausos.

"El consejo que recibí fue muy claro, apunta alto", dijo Pérez entre risas.

"Es especial estar aquí en un equipo que ha dado tanto a los mexicanos, sin duda que han sido un orgullo y se siente esa sangre mexicana en este equipo", agregó Pérez, de 35 años, que volverá a la Fórmula 1 en 2026.

En otro partido, los Guardianes de Cleveland blanquearon 4x0 a los Tigres de Detroit y se mantienen en la lucha por el comodín en la Liga Americana.

El dominicano Ángel Martínez impulsó su carrera 44 de la temporada con un batazo al jardín derecho.

En extra innings, los Gigantes de San Francisco derrotaron 5x1 a los Diamondbacks de Arizona, anotando las cinco carreras en el undécimo episodio.

El dominicano Rafael Devers llegó a 103 carreras impulsadas en la temporada y se ubica entre los diez mejores en esa categoría en la lista general de las Mayores.

San Francisco ha ganado cuatro de los últimos diez partidos y se encuentra a dos juegos y medio del último cupo de clasificación a playoffs.

Los Padres de San Diego se mantienen en la pelea por el título divisional al derrotar 7x4 a los Mets de Nueva York.

El cubano Adrián Morejón (12-5) llegó a 12 victorias en la temporada mientras que el venezolano Robert Suárez sumó su salvamento 39.

El dominicano Manny Machado fue la figura al conectar un Grand Slam en la quinta entrada, el decimocuarto de su carrera.