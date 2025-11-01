Deportes

Bucsa barre a Maya Joint y peleará por el título en Hong Kong

La tenista española Cristina Bucsa celebra su triunfo sobre la croata Donna Vekic en un partido del último torneo de Pekín, el 25 de septiembre de 2025 en la capital china Wang Zhao
AFP
01 de noviembre de 2025

La española Cristina Bucsa, número 68 del mundo, derrotó este sábado en dos sets a la australiana Maya Joint (32ª) y se clasificó para la final del WTA 250 de Hong Kong.

La española de 27 años jugará el domingo por su primer título ante la canadiense Victoria Mboko (21ª), que accedió a la final tras eliminar a su compatriota Leylah Fernandez (22ª) 2-6, 6-3, 6-2.

-- Resultados de la jornada del sábado en el torneo WTA 250 de Hong Kong, sobre pista dura:

. Individual femenino - Semifinales:

Cristina Bucsa (ESP) ganó a Maya Joint (AUS/N.5) 6-3, 6-1

Victoria Mboko (CAN/N.3) ganó a Leylah Fernandez (CAN/N.2) 2-6, 6-3, 6-2

