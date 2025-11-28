Brunson guía a los Knicks a cuartos de la Copa NBA y elimina al campeón Bucks

Los New York Knicks, impulsados por 37 puntos de Jalen Brunson, aseguraron este viernes su boleto a los cuartos de final de la Copa NBA al vencer 118-109 a Milwaukee, un resultado que dejó fuera de competencia a los Bucks, campeones defensores del torneo.

La estrella de los Bucks, Giannis Antetokounmpo, regresó tras cuatro partidos de ausencia por lesión y firmó 30 puntos, 15 rebotes y ocho asistencias en 28 minutos, pero Milwaukee encadenó su séptima derrota consecutiva.

Los Bucks llegaron a ponerse a dos puntos después de una volcada de Antetokounmpo a 5:19 del final, aunque los Knicks ampliaron la diferencia gracias, en gran medida, a Brunson, que anotó nueve de diez tiros libres, incluidos cuatro en el último cuarto.

Nueva York terminó como líder de su grupo y su triunfo en el Madison Square Garden permitió también la clasificación del Miami Heat, que tuvo la jornada libre, como comodín del Este para los cuartos de final del 9 y 10 de diciembre.

Seis boletos para la fase eliminatoria estaban en juego en los once partidos que cerraron la fase de grupos del torneo, cuyos encuentros, excepto la final, cuentan también para la temporada regular.

El Orlando Magic aseguró su lugar con un trabajado triunfo 112-109 sobre los Detroit Pistons en su visita a Michigan.

Tras ver cortada su racha de 13 victorias en Boston, los Pistons reaccionaron desde una desventaja de diez puntos en el último cuarto y llegaron a tomar la ventaja por mínima diferencia en dos ocasiones, pero el Magic resolvió en los minutos finales.

Desmond Bane lideró con 37 puntos y ocho rebotes, Franz Wagner aportó 21 unidades y Anthony Black sumó 16 desde la banca para Orlando, que resistió el triple-doble de 39 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias de Cade Cunningham.

El Magic capturó tres rebotes ofensivos en el último minuto y Jalen Suggs convirtió dos tiros libres a 6.3 segundos del cierre para sentenciar la victoria y asegurar la clasificación con un impecable 4-0 en la fase de grupos.