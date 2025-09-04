Bruno Henrique, suspendido por 12 partidos en caso de apuestas en Brasil

El delantero brasileño Bruno Henrique, del Flamengo, fue sancionado este jueves con 12 partidos de suspensión por la justicia deportiva de este país, tras ser acusado de haber forzado una tarjeta amarilla para beneficiar a parientes suyos en apuestas en línea.

Bruno Henrique, de 34 años, aún enfrenta un juicio penal por cargos de fraude deportivo, proceso que podría llevar a penas de dos a seis años de prisión.

El Tribunal Superior de Justicia Deportiva lo castigó con 12 encuentros de suspensión y una multa de 60.000 reales, equivalentes a unos 11.000 dólares, por "violación de ética deportiva", según la decisión anunciada por el presidente de la Primera Cámara Disciplinaria del organismo, Marcelo Rocha.

La suspensión es apelable, por lo que no entraría en vigencia de inmediato.

En su intervención por videoconferencia este jueves ante el tribunal, el atacante brasileño se declaró inocente.

"Me gustaría reafirmar mi inocencia (...). Jamás cometí las infracciones de las cuales estoy siendo acusado", expresó Bruno Henrique en una breve declaración.

- Bruno Henrique reafirma su inocencia -

El jugador afrontaba una pena máxima de dos años de suspensión y multa de 200.000 reales (unos 36.000 dólares).

Es acusado de forzar una tarjeta durante un partido del campeonato local en 2023, en una acción que habría sido coordinada con apostadores de su entorno familiar.

El caso se centra en un juego que el Flamengo perdió 2-1 contra Santos, disputado en Brasilia en noviembre de 2023.

Bruno Henrique recibió una tarjeta amarilla por una falta y vio después una segunda amonestación por ofender al árbitro, por lo que fue expulsado.

La policía dijo haber obtenido mensajes comprometedores en el celular del hermano del jugador, Wander Nunes, juzgado igualmente por el caso.

Según el juez, la investigación policial encontró que Bruno Henrique "habría actuado de forma intencional para ser castigado con la tarjeta" y su hermano lo habría incentivado para "obtener una ventaja financiera".

El hermano, la cuñada y una prima del delantero habrían creado cuentas en casas de apuestas virtuales el día antes del partido y habrían apostado por una amonestación suya.

En el proceso judicial que sigue en paralelo, Bruno Henrique pasó a juicio a finales de julio, un mes después de haber sido imputado.

Un recurso que buscaba detener el juicio, presentado por la defensa de Bruno Henrique ante el Tribunal Superior de Justicia de Brasilia, fue retirado la semana pasada, confirmó la AFP.