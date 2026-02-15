Brignone se cuelga su segundo oro olímpico, Shiffrin sigue sin medalla

La italiana Federica Brignone, ya coronada esta semana en el supergigante, consiguió su segundo oro en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina al ganar este domingo el eslalon gigante, donde la estadounidense Mikaela Shiffrin quedó incluso fuera del Top 10.

Brignone se convirtió en la primera esquiadora italiana en conseguir el oro en dos pruebas diferentes en los mismos Juegos Olímpicos, una hazaña todavía más meritoria por haber reaparecido hace apenas dos semanas tras una grave lesión por doble fractura de tibia-peroné que sufrió en abril.

La circunstancia curiosa de la prueba se dio en las dos competidoras que se llevaron sendas platas, la defensora del título sueca Sara Hector y la noruega Thea Louise Stjernesund, que firmaron los mismos cronos en la primera y la segunda manga, para acabar igualadas y a 62 centésimas de la campeona. No hubo bronce por esa circunstancia.

La imagen hablaba por sí sola en la pista Olimpia delle Tofane, con Hector y Stjernesund postradas ante Brignone, aclamada por sus tifosi desde la grada.

La italiana es sin duda la reina del esquí alpino de estos Juegos, donde ya había tenido el honor de ser la abanderada del país anfitrión.

Su medalla de oro permite a Italia igualar su récord de medallas en unos Juegos Olímpicos de Invierno, con 20, todo un símbolo. Poco después, la biatleta Lisa Vittozzi logró la 21ª, también de oro.

"Fede" dio una lección de clase en las dos mangas, con un esquí cuidado que le permitió distanciarse pronto y terminar dando la impresión de que gestionaba sin forzar del todo.

Su palmarés es impresionante: campeona del gran globo, de pequeños globos de especialidades y ahora doble campeona olímpica.

Otras favoritas tuvieron mucha peor fortuna este domingo.

La austríaca Julia Scheib, que cuenta con cuatro victorias en la actual temporada en la Copa del Mundo en el gigante, quedó quinta, mientras que la neozelandesa Alice Robinson tuvo que conformarse con el octavo lugar.

- Shiffrin, nueva decepción -

Pero si una estrella quedaba apagada después de la prueba esa es Mikaela Shiffrin, la mujer de 30 años que tiene el récord de citas de la Copa del Mundo ganadas (108) y que solo pudo ser undécima.

La que es considerada como la mejor esquiadora de la historia no encontró soluciones en ninguna de las dos mangas y ya solo tiene el eslalon, su disciplina favorita, para poner fin a su sequía olímpica de medallas, que dura desde hace ocho años.

Su contador de títulos olímpicos está bloqueado en dos (eslalon en 2014 y eslalon gigante en 2018).

Se fue de Pekín 2022 sin ningún podio y en Milán-Cortina comenzó ya con una decepción, quedando cuarta en la prueba combinada por equipos, donde su compatriota Breezy Johnson había logrado una buena ventaja en el descenso, que Shiffrin dilapidó en el eslalon.

A ello suma el inusual undécimo puesto de este domingo, que añade mucha presión para el eslalon del miércoles, su última oportunidad de irse de Italia con un metal al cuello.