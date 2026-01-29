Brasileño Mano Menezes asume como nuevo DT de selección peruana

El brasileño Mano Menezes, exentrenador de la Canarinha, dirigirá a la selección de Perú, con la misión de reflotar a un equipo hundido en el fracaso, anunció este jueves la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Menezes, de 63 años, será el séptimo brasileño en dirigir a Perú, que no logró la clsificación al Mundial de Norteamérica 2026.

El anterior fue Paulo Autuori, que naufragó en su intento de meter a Perú en el Mundial de Alemania 2006.

"Quiero darle la gran bienvenida a nuestro profesor Mano Menezes", dijo el presidente de la FPF, Agustín Lozano, durante la presentación del DT brasileño, presente en el acto.

Perú se clasificó por única vez en este siglo a un Mundial, el de Rusia 2018, dirigido por el argentino Ricardo Gareca.

En las pasadas eliminatorias selló la peor campaña de su historia, al quedar noveno entre diez selecciones.

"Sabemos que los últimos años no han sido tan brillantes, pero estamos aquí para retomar ese camino para que Perú sea protagonista", afirmó Menezes en conferencia de prensa tras su presentación.

Menezes tiene un gran reto al ponerse al frente de un equipo golpeado anímicamente tras el fracaso en el último premundial.

Auguró mejores tiempos para la selección inca: "Vamos a construir un proyecto de cuatro o cinco años. Prometemos al pueblo peruano que venimos aquí para trabajar mucho".