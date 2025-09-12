Brasileirão: Se estrena Martín Palermo y sale Bruno Henrique por amaños

El debut del argentino Martín Palermo como técnico del Fortaleza atrae miradas este fin de semana en la vigésimotercera jornada del Brasileirão, en la que el líder Flamengo visita a un Juventude en zona de descenso.

El delantero estrella del Mengão Bruno Henrique debe cumplir el domingo el primero de 12 partidos de suspensión decididos por la justicia deportiva por haber forzado una tarjeta amarilla en 2023 para favorecer a familiares en apuestas.

Sin embargo, el equipo rubro-negro apeló con la esperanza de contar con él.

El atacante, de 34 años, que enfrenta a la vez un juicio penal por el caso con penas de dos a seis años de cárcel, se declara inocente.

Tras empatar 1-1 con el Gremio en su última presentación, el Flamengo pisa un estadio, el Alfredo Jaconi de Caxias do Sul, en el que no gana desde 1997.

Con tres puntos más que Cruzeiro (2º) y cuatro más que el Palmeiras (3º), el equipo de Filipe Luís se encontrará además con un Juventude mejorado con el técnico Thiago Carpini, quien en cinco jornadas ha conseguido las mismas victorias, tres, que las que tenía el equipo en las 16 fechas anteriores.

- Clasificado vs eliminado -

El Cruzeiro tendrá una difícil salida el lunes ante el Bahia (4º), pero llega cargado de moral tras eliminar el jueves en los cuartos de final de la Copa do Brasil a su eterno rival, el Atlético Mineiro.

Los próximos partidos serán "duros, muchos equipos pelearán por los primeros lugares. Tendremos que ser competentes, humildes y trabajadores", dijo su entrenador, el portugués Leonardo Jardim.

Enfrente tendrá un Bahia herido tras caer en esa misma instancia contra el Fluminense.

"Necesitamos tener más personalidad", lamentó su técnico, el exportero Rogério Ceni.

- Mantener la presión -

El Palmeiras, con dos partidos menos, sigue su persecución del Flamengo al recibir el sábado a un reformulado Internacional.

Andreas Pereira podría estrenarse en el Verdão.

El Inter (10°), en tanto, se deshizo de 11 jugadores en la ventana de fichajes, entre ellos el internacional ecuatoriano Enner Valencia, traspasado al Pachuca mexicano.

- La hora de Palermo -

En la parte baja, el argentino Palermo debuta el sábado como técnico del Fortaleza ante el Vitória con la misión de sacar al Leão do Pici del descenso. No es fácil: su equipo es penúltimo, a ocho puntos de la salvación.

"Es un gran desafío", dijo el histórico exgoleador de Boca Juniors. "Mi cabeza no piensa en otra cosa que dejar el Fortaleza en la primera división".

Otro argentino que abre ciclo en Brasil es Jorge Sampaoli, que se estrenó el jueves en su segunda etapa con el Atlético Mineiro (14°) con la desdicha de caer eliminado ante el Cruzeiro en la Copa do Brasil.

El Galo enfrenta el domingo al Santos de Neymar, el equipo que marca el límite de la salvación del descenso.

Partidos de la 23ª jornada:

-Sábado:

Gremio-Mirassol

Fortaleza-Vitória

Palmeiras-Internacional

Fluminense-Corinthians

-Domingo:

Bragantino-Sport Recife

Atlético Mineiro-Santos

Juventude-Flamengo

Sao Paulo-Botafogo

Vasco da Gama-Ceará

-Lunes:

Bahía-Cruzeiro

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 47 21 14 5 2 45 10 35

2. Cruzeiro 44 22 13 5 4 35 15 20

3. Palmeiras 43 20 13 4 3 28 16 12

4. Bahía 36 20 10 6 4 28 22 6

5. Botafogo 35 20 10 5 5 30 13 15

6. Mirassol 35 20 9 8 3 35 20 15

7. Sao Paulo 32 22 8 8 6 26 23 3

8. RB Bragantino 30 22 9 3 10 27 32 -5

9. Fluminense 28 20 8 4 8 25 28 -3

10. Internacional 27 21 7 6 8 25 29 -4

11. Ceará 26 21 7 5 9 19 20 -1

12. Corinthians 26 22 6 8 8 23 28 -5

13. Gremio 25 21 6 7 8 20 26 -6

14. Atlético Mineiro 24 20 6 6 8 20 24 -4

15. Vasco da Gama 22 21 6 4 11 30 31 -1

16. Santos 22 21 6 4 11 20 31 -11

17. Vitória 22 22 4 10 8 19 32 -13

18. Juventude 21 21 6 3 12 19 41 -22

19. Fortaleza 15 21 3 6 12 20 34 -14

20. Sport Recife 10 20 1 7 12 14 33 -19