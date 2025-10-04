Brasil sufre eliminación histórica ante España en el Mundial Sub-20 de Chile

Brasil, cinco veces campeón del Mundial Sub-20, sufrió este sábado una histórica derrota por 1-0 ante España en la última jornada del Grupo C, quedando eliminado por primera vez en la fase de grupos del torneo juvenil.

El duelo más esperado de la primera ronda comenzó a la altura de dos países que fueron capaces de ser campeones del certamen, con ocasiones claras para ambos lados.

Pero fue la Rojita la que se llevó el premio en el Estadio Nacional de Santiago. Nada más empezar el segundo tiempo, un pase al área del mediocampista Pablo García dejó al delantero Iker Bravo frente al portero, al que superó con un ligero tiro cruzado en el minuto 47.

Pese al marcador en contra, a Brasil le costó encontrar su juego en la fría tarde de Santiago, ante unas 30.000 personas, en su mayoría brasileñas y no logró certificar la remontada.

"Ahora es momento de enfriar la cabeza, y transmitir a estos jugadores que tienen que continuar con su carrera. Esto no termina aquí", aseguró el entrenador brasileño Ramon Menezes.

Brasil nunca había sido eliminado en una fase de grupos de un Mundial juvenil, y su peor resultado en un torneo Sub-20 fueron los octavos de final en Canadá 2007, cuando cayeron en la prórroga también contra España.

La Canarinha se despide del Mundial Sub-20, que se disputa en Chile, como colista del Grupo C con un solo punto.

En el otro encuentro de la llave, México se impuso 1-0 a Marruecos en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, a unos 100 km de Santiago.

Un penal convertido por Gilberto Mora, la joya adolescente de 16 años al minuto 51, dio la clasificación a los aztecas.

Marruecos (6) y México (5) se quedaron con los boletos a la segunda ronda, mientras España aguardará los resultados del domingo para definir si avanza como uno de los cuatro mejores terceros.

Mientras espera, el goleador español Iker Bravo asegura que España puede ganar el torneo: "Yo siempre he confiado mucho en mí y en el equipo, no es que me sienta favorito, pero sé la selección que tenemos".

-- Resultados del sábado en el Mundial Sub-20 de Chile:

- Grupo C

Brasil-España 0-1

México-Marruecos 1-0

- Posiciones:

Grupo C

Pts J G E P GF GC

1. Marruecos 6 3 2 0 1 4 2

2. México 5 3 1 2 0 5 4

3. España 4 3 1 1 1 3 4

4. Brasil 1 3 0 1 2 3 5