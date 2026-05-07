Brasil prevé anunciar antes del Mundial la renovación de Ancelotti

Brasil prevé anunciar antes del Mundial 2026, que arranca en junio, la renovación del contrato de Carlo Ancelotti como su seleccionador hasta 2030, dijo este jueves el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaud.

Ancelotti, de 66 años, y la CBF negocian hace meses la posibilidad de extender el vínculo más allá del Mundial, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Xaud declaró a periodistas que está "seguro" de que la renovación del italiano como director técnico de los pentacampeones del mundo será oficializada "antes de la Copa" del Mundo.

Quedan pendientes "ajustes jurídicos tanto de sus abogados como de los nuestros", agregó el dirigente en Fortaleza (nordeste) en la FutPro Expo, un evento vinculado con la industria del deporte brasileña.

Ancelotti ha mostrado en varias oportunidades disposición a continuar tras el Mundial 2026. Inició su ciclo en junio del año pasado con el objetivo de volver a poner a la Canarinha en la cima del fútbol, tras varios años de decepciones deportivas.

El exentrenador del Real Madrid tiene previsto anunciar su lista definitiva de convocados para el torneo en Norteamérica el 18 de mayo en Rio de Janeiro.

El plantel de Brasil se concentrará a finales de mes en Rio y el 31 de mayo jugará un amistoso contra Panamá en el estadio Maracaná, a manera de despedida de su afición antes de viajar a Nueva Jersey, Estados Unidos, donde establecerá su base de operaciones en el Mundial.

Integra el Grupo C del torneo, junto a Marruecos, Haití y Escocia.