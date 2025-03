Blatter y Platini se ven de nuevo bajo la lupa de la justicia suiza

Absueltos en primera instancia en 2022, el expresidente de la FIFA Joseph Blatter y el expresidente de la UEFA Michel Platini comparecen de nuevo en los tribunales desde el lunes en Suiza por el caso del pago sospechoso cuando eran colaboradores.

Sus carreras en los despachos del fútbol quedaron quebradas en 2015, en medio de los escándalos del 'FIFAGate', que forzaron a la renuncia de Blatter. Platini pensó en un momento en presentarse para ser su sucesor, pero este asunto terminó cerrándole el paso.

Hasta el jueves, el Tribunal de Apelación extraordinario del Tribunal Penal Federal, reunido en Muttenz (cerca de Basilea), juzgará al suizo de 88 años y al francés de 69 años por "gestión desleal", "abuso de confianza" y "fraude documental". Su decisión se espera para el 25 de marzo.

- De amigos a enemigos -

Blatter y Platini empezaron como aliados y terminaron siendo rivales.

Cuando Platini se impacientaba por suceder a Blatter en la presidencia del fútbol mundial, se conoció públicamente el caso de un controvertido pago de dos millones de francos suizos (1,8 millones de euros) en favor del francés, según el acta de acusación.

Ambos tendrán que volver a dar explicaciones sobre este asunto.

La cuestión se remontaría a cuando Platini era asesor de Blatter, entre 1998 y 2002, durante el primer mandato del suizo al frente de la FIFA. Ambos firmaron un contrato con una remuneración anual de 300.000 francos suizos "íntegramente pagados por la FIFA", según la fiscalía.

Pero en enero de 2011, "más de ocho años después del final de su actividad de asesor", el exfutbolista francés recibió esos dos millones de francos suizos desde la FIFA de Blatter.

Para la acusación se trató de un pago "sin fundamento", obtenido burlando los controles internos de la FIFA mediante afirmaciones falaces de los dos dirigentes, de ahí la acusación de fraude.

Pero los dos hombres insisten que inicialmente se había decidido un salario anual de un millón de francos suizos, de manera oral y sin testigos, y que las finanzas de la FIFA no permitían en la época ese desembolso, por lo que se realizó posteriormente.

- La sombra de Infantino -

"Cuando Blatter me pidió ser su asesor, me preguntó qué salario quería. Me sorprendió esa cuestión y le dije que quería un millón", contó en su momento Platini, en primera instancia. "Sepp me dijo que un millón de qué y yo, por bromear, le dije que de pesetas, de liras, de rublos o de marcos, que decidiera él. Entonces él me dijo que OK, un millón de francos suizos", apuntó.

Blatter señaló por su parte que habían cerrado "un pacto de caballeros" de manera oral, sin testigos y sin que figurara en las cuentas de la FIFA, una práctica no habitual en la organización.

Tanto Blatter como Platini denunciaron a su vez el posible papel del actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el inicio de la investigación.

El dirigente italo-suizo fue el número 2 de Platini en la FIFA y cuando el francés quedó fuera de juego por el caso, Infantino emergió como candidato y ganó la elección en 2016.

Infantino se enfrentó en 2020 a un proceso también en Suiza, por tres reuniones secretas con el exjefe de la fiscalía. La justicia suiza archivó esa investigación en 2023.