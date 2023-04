Binder gana el esprint de MotoGP en Jerez por delante de Bagnaia

El sudafricano Brad Binder (KTM) conquistó la carrera esprint del Gran Premio de España, cuarta prueba de la temporada de MotoGP, por delante del vigente campeón del mundo Francesco Bagnaia (Ducati), quien se acerca al líder de la general, Marco Bezzecchi (Ducati-VR46), noveno en la carrera de este sábado en Jerez.

En el Mundial, Bezzecchi, que saldrá en 13ª posición el domingo, sólo cuenta con tres puntos más que Bagnaia, que saldrá desde la quinta posición de la parrilla.

Binder, que ya había ganado el esprint en Argentina, partió de la cuarta posición para protagonizar un bonito duelo con su compañero australiano Jack Miller (KTM), quien estuvo mucho tiempo en cabeza, pero fue superado por el sudafricano y por Bagnaia en las dos últimas vueltas.

El italiano ha reducido considerablemente su desventaja respecto a Bezzecchi, que partió en 13º posición y peleó hasta el final para arañar la novena plaza y un punto.

El español Aleix Espargaró (Aprilia), que había logrado la pole, tuvo una mala salida y acabó abandonando tras una caída.

Jorge Martín (Ducati-Pramac), que durante mucho rato presionó a Bagnaia sin conseguir adelantarlo, acabo cuarto por delante del portugués Miguel Oliveira y del veterano español Daniel Pedrosa (KTM).

El francés Johann Zarco (Ducati-Pramac) fue octavo tras perder su duelo con Maverick Viñales (Aprilia) en la última vuelta. El francés, que logró arañar dos puntos en este esprint, se mantiene en la quinta posición del mundial con 46 puntos.

- Quartararo carga contra Yamaha -

Fabio Quartararo (Yamaha), que salió de la 16ª posición, acabó 12º y ve crecer la brecha que le separa de sus competidores en el campeonato del mundo.

Después de la carrera, Quartararo dedicó palabras duras contra su propia escudería.

"No es el hecho de terminar tan lejos, sino el hecho de sentir que podíamos ir mucho más rápido y no ser capaz de hacerlo, no encontrar ninguna solución. Eso es lo que me desquicia", afirmó el campeón mundial de 2021.

"No hemos hecho (mejoras), ellos (los responsables de Yamaha) no han aportado nada extraordinario. Para mí lo que falta no es la motivación, sino alguien que determine de verdad qué tenemos que hacer", apuntó.

"En (la escudería) Yamaha oficial, en mi opinión, falta gente que sea de verdad competente", sentenció.

La carrera se vio interrumpida ya en la primera vuelta tras un accidente provocado por Franco Morbidelli (Yamaha), que arrastró en su caída al italiano Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) y a los españoles Álex Márquez (Ducati-Gresini) y Augusto Fernández (KTM-GasGas). Los cuatro pilotos salieron ilesos y pudieron tomar parte en la segunda salida.