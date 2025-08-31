Benfica sigue su arranque perfecto de temporada en la liga portuguesa

Tres partidos y tres victorias: el Benfica sigue con su inicio de temporada perfecto en la liga portuguesa, donde este domingo venció 2 a 1 en su visita al recién ascendido Alverca.

Las Águilas tienen un partido disputado menos que el resto de grandes del campeonato, motivo por el cual están a tres puntos del líder, el Oporto (12 puntos), que ganó sus cuatro encuentros disputados, el último de ellos el sábado por 2-1 en el terreno del Sporting de Lisboa.

El Benfica sí que pudo alcanzar ya en la tabla a su vecino de la capital, con el que igualó a 9 unidades.

En su visita a la vecina Alverca do Ribatejo, una localidad de la región lisboeta, el Benfica sentó las bases de su victoria con los goles en la primera parte del noruego Andreas Schjelderup (minuto 3) y del bosnio Amar Dedic (45).

El Alverca solo pudo acortar en la recta final, en el 85 gracias al marfileño Davy Gui, pero los tres puntos se fueron para el equipo visitante.

La semana ha sido muy positiva para el Benfica, que el miércoles eliminó al Fenerbahçe turco, hasta ese partido entrenado por José Mourinho y despedido después, en el playoff de acceso al grupo único de la Liga de Campeones.

-- Resultados de la 4ª jornada de la liga portuguesa:

- Viernes:

Gil Vicente 2 Felipe (49), Varela (90+2)

Moreirense 0

- Sábado:

Casa Pia 0

Nacional 2 Paulo (33), Ramírez (42)

AVS 0

FC Famalicão 1 de Haas (70)

Vitoria de Guimarães 1 Silva (31)

Arouca 1 Djouahra (34)

Sporting de Lisboa 1 Nehuén Pérez (74 en contra)

Oporto 2 Luuk de Jong (61), William Gomes (64)

- Domingo:

Tondela 2 Manso (73 de penal), Cavaleiro (90+2)

Estoril 2 Begraoui (43), Guitane (90+3)

FC Alverca 1 Gui (85)

Benfica 2 Schjelderup (5), Dedic (45)

Santa Clara 0

Estrela da Amadora 0

Rio Ave 2 Silva (15 de penal, 24)

Sporting de Braga 2 Fernandes (22), El Ouazzani (88)

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Oporto 12 4 4 0 0 11 1 10

2. FC Famalicão 10 4 3 1 0 5 0 5

3. Sporting de Lisboa 9 4 3 0 1 13 3 10

4. Benfica 9 3 3 0 0 6 1 5

5. Moreirense 9 4 3 0 1 5 3 2

6. Sporting de Braga 8 4 2 2 0 10 4 6

7. Gil Vicente 7 4 2 1 1 4 2 2

8. Arouca 5 4 1 2 1 7 11 -4

9. Nacional 4 4 1 1 2 4 7 -3

10. Vitoria de Guimarães 4 4 1 1 2 4 8 -4

11. Rio Ave 3 3 0 3 0 6 6 0

12. Estrela da Amadora 3 4 0 3 1 3 4 -1

13. Casa Pia 3 4 1 0 3 2 8 -6

14. Estoril 2 3 0 2 1 5 6 -1

15. Santa Clara 1 3 0 1 2 0 4 -4

16. FC Alverca 1 4 0 1 3 4 9 -5

17. AVS 1 4 0 1 3 3 8 -5

18. Tondela 1 4 0 1 3 2 9 -7

./bds/dr/iga